藍提修法重大犯罪納鞭刑 政院引兩公約：尚需審慎討論與研議

國民黨立院黨團預告將於立法院新會期提出刑法修正草案，針對重大性暴力、毒駕、兒虐及重大加重詐欺等犯罪，納入鞭刑。行政院今日援引中選會先前說法，稱鞭刑違反兩公約，尚需審慎討論與研議；法務部則強調，現已全面提高重大犯罪刑度。

國民黨團日前推動的「鞭刑公投」遭中選會駁回後，轉而透過國會提案修法，主張針對特定重大犯罪賦予法院裁量權，可判處最高12下的強制鞭打，藉此有效嚇阻犯罪。此提案再度引發社會對治安與人權平衡的討論。

針對在野黨推動鞭刑入法，行政院發言人李慧芝主持院會後記者會指出，行政院長卓榮泰備詢時曾指出，相關法案到現在社會上還有非常多對立意見，以及關於人權的討論。

李慧芝提到，中選會之前針對鞭刑公投案時，援引「公民與政治權利國際公約」第七條規定，強調「任何人不得施以酷刑，或予以殘忍、不人道或侮辱之處遇或懲罰」，也說明鞭刑是以公權力對受刑人直接施加肉體痛苦的身體刑，多數國家認為是殘忍、不人道且侵害人性尊嚴的刑罰，有違兩公約施行法。政院認為尚需審慎討論與研議。

法務部檢察司主任檢察官李宗翰說，有關重大犯罪，法務部已全面提高處罰密度。有關虐童致死及重大詐欺，先前立法院已修正通過刑法及詐欺犯罪危害防制條例相關條文，同樣全面提高處罰刑度。

李宗翰指出，有關殺警及殺警未遂、虐童致死及致重傷，與毒駕及酒駕累犯於5年內再犯等特殊重大犯罪，草案規定均不得假釋。另外，毒駕加重刑責及車輛沒收部分，刑法修正草案都已經送請立法院審議中。