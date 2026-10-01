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藍擬推鞭刑入法 政院：有違兩公約須審慎討論
國民黨團擬提案修法將重大犯罪增列「強制鞭打」。行政院今天表示，多數國家認為鞭刑侵害人性尊嚴且有違「兩公約」施行法，須審慎討論；法務部說，已針對重大犯罪提高處罰密度，「不得假釋」刑法修正草案已送立院審議。
國民黨立委洪孟楷昨天表示，國民黨團將提出刑法部分條文修正草案，針對重大性暴力、毒駕、虐童致死致重傷及重大加重詐欺等犯罪，增列「強制鞭打」為刑法從刑，數罪併罰最高12下。
行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會回覆媒體提問表示，行政院長卓榮泰日前備詢時提到，相關法案仍有許多對立意見以及關於人權的討論。中選會之前針對鞭刑公投案特別援引「公民與政治權利國際公約」第7條規定，強調任何人不得施以酷刑或予以殘忍、不人道或侮辱性處遇或懲處。
李慧芝提到，中選會也說明鞭刑是以公權力對受刑人直接施加肉體痛苦的身體刑，多數國家都認為是殘忍、不人道且侵害人性尊嚴的刑罰，有違反「兩公約」施行法的狀況。鞭刑還須要審慎討論跟研議。
法務部檢察司主任檢察官李宗翰指出，法務部已就重大犯罪全面提高處罰密度。針對兒虐致死、重大詐欺，立法院已修正通過「刑法」及「詐欺犯罪危害防制條例」相關條文，全面提高刑度。
李宗翰說，針對殺人及殺人未遂、兒虐致死及致重傷、毒駕及酒駕累犯、於5年內再犯等特殊重大犯罪，刑法修正草案規定均不得假釋，而毒駕加重刑責、車輛沒收部分，刑法修正草案都已送請立法院審議。
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