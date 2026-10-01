快訊

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師！機尾受損照曝光 專家點出成功降落關鍵

亞運射箭／張正韋不敵南韓完美表現摘銀 隊史首面複合弓個人獎牌

台中榮總代刀風暴 幫病患開刀的醫材廠商僅高中畢業

聽新聞
0:00 / 0:00

藍擬推鞭刑入法 政院：有違兩公約須審慎討論

中央社／ 台北1日電

國民黨團擬提案修法將重大犯罪增列「強制鞭打」。行政院今天表示，多數國家認為鞭刑侵害人性尊嚴且有違「兩公約」施行法，須審慎討論；法務部說，已針對重大犯罪提高處罰密度，「不得假釋」刑法修正草案已送立院審議。

國民黨立委洪孟楷昨天表示，國民黨團將提出刑法部分條文修正草案，針對重大性暴力、毒駕、虐童致死致重傷及重大加重詐欺等犯罪，增列「強制鞭打」為刑法從刑，數罪併罰最高12下。

行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會回覆媒體提問表示，行政院長卓榮泰日前備詢時提到，相關法案仍有許多對立意見以及關於人權的討論。中選會之前針對鞭刑公投案特別援引「公民與政治權利國際公約」第7條規定，強調任何人不得施以酷刑或予以殘忍、不人道或侮辱性處遇或懲處。

李慧芝提到，中選會也說明鞭刑是以公權力對受刑人直接施加肉體痛苦的身體刑，多數國家都認為是殘忍、不人道且侵害人性尊嚴的刑罰，有違反「兩公約」施行法的狀況。鞭刑還須要審慎討論跟研議。

法務部檢察司主任檢察官李宗翰指出，法務部已就重大犯罪全面提高處罰密度。針對兒虐致死、重大詐欺，立法院已修正通過「刑法」及「詐欺犯罪危害防制條例」相關條文，全面提高刑度。

李宗翰說，針對殺人及殺人未遂、兒虐致死及致重傷、毒駕及酒駕累犯、於5年內再犯等特殊重大犯罪，刑法修正草案規定均不得假釋，而毒駕加重刑責、車輛沒收部分，刑法修正草案都已送請立法院審議。

鞭刑 政院 假釋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍委提修法重大犯罪納鞭刑 綠籲民粹立法應充分討論

藍推鞭刑入法 適用兒虐等4類犯罪

鞭刑公投不成藍委轉推入法 白委：必須經過充分公共討論

藍擬修法推鞭刑 民進黨團：為何立委犯罪不列入？

相關新聞

政府要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

行政院於明年度中央政府總預算案編列預算2357億元，用於普發現金1萬元，近期財政部指示公股銀行預作準備，並向行政院申請動支第二預備金，縮短採購程序。針對發放時間，行政院今日首度鬆口，希望立法院盡快審議明年度中央政府總預算，目標明年農曆年前開始發放。

中火燃煤機組開拆 盧秀燕：歷史的一天、堅持的勝利

台中火力發電廠燃氣機組上線，今天全面啟動燃煤1、2號機組拆除程序。台中市長盧秀燕表示，這是歷史的一天，中部人過去8年共同努力，爭取增氣拆煤，堅持得到勝利；她也肯定中火說到做到，有史以來第一次拆燃煤機組，希望加快拆除進度。

【重磅快評】賴士葆許願賴清德實現 普發法制化還要擋？

立法院開議處理明年中央政府總預算，行政院編列2357億元普發1萬元，但藍營要加碼到2萬元，行政院長卓榮泰回應「我們這一代的債務絕對不能留給下一代！」。由於今年稅收超徵足以普發2萬元，為何發1萬元不是債留子孫，發2萬元就債留子孫？難道全憑卓揆一張嘴？行政院若早早同意普發現金法制化，今天還有這些爭議嗎？

想補辦「台灣的十字架」發表會 陳水扁：府院高層會把我抓回籠嗎？

前總統陳水扁今天臉書表示，他在土城看守所被收押禁見，趴在地上寫的「台灣的十字架」，增修再版後多出三章總共100頁的「天牢狂想」，經親自三校正付梓中，但他擔心新書發表會能否順利舉辦嗎？

拿「洋流」比「韓流」？要外溢全台恐怕言之過早

首都選戰氣氛近來驟變，藍營原以為台北市長蔣萬安的連任之路可輕騎過關，還能遊刃有餘跨區全台輔選，帶動藍營整體選情，但民進黨台北市長參選人沈伯洋不僅炒熱原本冰冷的北市選情，「洋流」還出走外縣市助攻，北市選情已轉為「熱戰」狀態。

逾6成最低工資受惠勞工在服務業！卓揆：持續強化支持中小微企業

最低工資審議會日前拍板，明年起最低工資月薪調至3萬900元、調幅4.745％，時薪由196元調至205元。行政院長卓榮泰說，中小企業占全國98%以上，提供全國近8成的就業機會，政府會繼續加強支持及壯大中小微企業方案，實質鼓勵企業照顧基層員工，帶動百工百業發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。