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海軍中將跨體系接海巡副署長 原聖華成第3副署長強化平戰轉換

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
由左至右：海巡署長張忠龍、海委會主委管碧玲、新任海巡署副署長原聖華。記者廖炳棋／翻攝
由左至右：海巡署長張忠龍、海委會主委管碧玲、新任海巡署副署長原聖華。記者廖炳棋／翻攝

海巡署新設第三位副署長今天正式到位，原任海軍司令部少將副參謀長原聖華上午在總統府晉任中將，隨後轉任海巡署副署長。海巡署表示，將借重原聖華的艦隊操演、戰訓及戰略協調經驗，強化海巡與國軍在情資共享、指揮通聯及平戰轉換等任務合作。總統府也證實，原聖華今天晉任中將並調任海巡署副署長。

海巡署今年修法增設第三位副署長，原本2名副署長增為3名，主要考量在於海巡轄管海域廣達54萬平方公里，任務涉及海域執法、國安及平戰轉換等不同專業，因此增加一名副首長；海巡署官網目前組織架構也已列為3名常務副署長。

海委會主委管碧玲表示，原聖華過去歷任海軍戰訓處處長、艦隊長、國防部戰規司及通次室相關職務，這次由海軍轉任海巡，主要著眼於專業互補，希望把海軍戰訓及艦艇實務經驗帶進海巡，提升雙方在海域監偵、情資共享及應變處置上的整合。

賴清德總統上午主持將官晉任授階典禮時表示，面對快速變化的海上情勢，國軍與海巡需要更緊密合作，除共享海域情資，也要確保指揮通聯在不同狀況下能穩定運作；並期許原聖華運用過去海軍經驗，強化兩個體系間的協同。

原聖華為海軍官校82年班、國防大學戰爭學院102年班畢業。海巡署表示，未來3位副署長將採分層負責方式，配合署長張忠龍推動艦艇建案、科技轉型及平戰轉換等工作。

海巡 海軍 副署

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