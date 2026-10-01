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政院首度鬆口 政院拚普發1萬明年春節前發放

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

政院編列2027年度中央政府總預算2,357億元，規劃普發現金每人1萬元，發放時程1日首度鬆口，行政院發言人李慧芝表示，相關部會已啟動前置作業，若立法院能盡速完成明年度中央政府總預算審議，財政部即可展開相關作業，政府目標是在明年農曆年前開始發放。

李慧芝今日主持行政院會後記者會表示，政府規劃的「AI紅利、全民共享」普發現金，經過財政計算並衡量國家財政能力後提出，相關經費已納入116年度中央政府總預算案。若立法院儘早審議完成，財政部即可立即展開後續作業，儘早完成發放。

她表示，普發現金相關部會目前均已啟動前置作業，希望立法院盡速審議明年度中央政府總預算，「我們的目標是希望在明年農曆年前可以開始發放」。

財政部也已提前進行採購準備。財政部次長陳勇勝表示，相關計畫涉及採購、決標及後續執行作業，部分工作必須提前辦理，因此財政部已向行政院申請動支第二預備金，將依《預算法》相關規定辦理，以縮短後續作業時間。

陳勇勝表示，政府希望盡快讓全民共享經濟成長及AI產業發展帶來的成果，因此相關採購及決標作業能先行的部分就會先行辦理，但仍須依預算及相關法定程序推動，並盼立法院盡速完成明年度總預算審議。

行政院今年8月提出116年度中央政府總預算案時，原歲出歲入規模均為3兆9,266億元，後因經濟成長及稅收增加等因素，增列2,357億元普發現金預算，每人發放1萬元。行政院表示，相關經費在財政結構下籌編，總預算維持實質零舉債。

針對外界關注在野黨主張將普發現金加碼至2萬元，李慧芝重申，行政院提出普發現金政策有三項原則，包括不增加實質舉債、不排擠社福、醫療及國防等既有施政預算，以及程序上必須合法合憲。

李慧芝並表示，行政院負責編列預算，立法院負責審議預算，相關程序應依《憲法》及《預算法》辦理。她指出，政府規劃的1萬元普發現金已經過財政評估並納入明年度中央政府總預算，希望立法院盡速完成審議，讓後續發放作業能夠接續進行。

至於立法院新會期針對普發現金加碼及超徵稅收用途的相關修法主張，李慧芝表示，依《憲法》第70條及《預算法》第91條精神，立法院不得作增加政府支出的決議，行政院將依相關法定程序推動普發現金政策。

財政部先前說明，116年度中央政府總預算編列普發現金2,357億元，待總預算完成法定程序後，將盡速規劃執行細節並辦理發放。

春節 政院 普發現金

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