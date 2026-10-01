政院：普發一萬估明年農曆年前發放 盼立院儘速審議

116年中央政府總預算案，編列普發現金預算新台幣2357億元，外界關注發放時間點。行政院今天表示，相關部會已經啟動前置作業，目標是明年農曆年前發放，也盼立法院儘速完成相關預算案審議，才能早日完成AI紅利全民普發。

行政院8月底將「116年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」送請立法院審議，明年度歲入與歲出皆編列新台幣3兆9266億元，其中普發現金一萬元預算編列2357億元。

行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會表示，普發現金需要一定行政程序，目前相關部會已經啟動前置作業，目標是明年農曆年前發放，也希望立法院能儘速審議明年度中央政府總預算案，藉以完成AI紅利全民普發。財政部次長陳勇勝隨後補充，普發現金預算由公務預算支出，財政部已按照預算法先行啟動相關採購流程。

至於國民黨團喊話普發現金2萬元，李慧芝強調，普發現金有3原則，一，沒有增加實質舉債；二，沒有排擠社福、國防、醫療、教育等其他國家施政計畫；三，程序上必須合法合憲。

她表示，普發1萬元，是經過政府嚴格計算、合理的財政紀律規劃，並衡量國家財政能力，提出負責任、全面性的AI紅利全民共享，是在不實質舉債、不排擠其他既有施政前提下，完成相關規劃。依憲法第70條及預算法第91條精神，立法院不得做增加政府支出的提議。