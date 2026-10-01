聽新聞
0:00 / 0:00
陳玉珍拚選舉辭國民黨金門縣黨部主委 楊鎮浯接任相助
國民黨今發布金門縣黨部主任委員人事異動案。現任金門縣黨部主委陳玉珍自2024年8月1日接任主委，今年獲國民黨提名參選金門縣長，因競選事務繁重，已辭去金門縣黨部主任委員職務。為持續推動金門地方黨務及競選輔選工作，將由金門縣前縣長楊鎮浯接任金門縣黨部主委。
國民黨表示，陳玉珍自2024年8月接任金門縣黨部主委以來，致力推動金門地方黨務工作；此次因獲黨提名參選金門縣長，考量競選事務繁重，辭去金門縣黨部主委職務。為借重陳玉珍對金門地方事務及黨務工作的熟悉，將聘任其擔任政策委員會副執行長，持續協助推動金門縣黨務及競選輔選工作。
金門縣黨部主委將由楊鎮浯接任。楊鎮浯具英國西敏大學企業管理碩士學歷，曾任台北農產運銷公司董事長、金門縣縣長、立法委員、金門縣政府觀光處處長及交通旅遊局局長，具備行政及競選輔選經驗，對金門縣黨務工作熟悉。
國民黨指出，楊鎮浯接任金門縣黨部主委後，將持續推動地方黨務工作，並與轉任政策委員會副執行長的陳玉珍相互協助，投入金門縣黨務及競選輔選工作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。