快訊

亞運射箭／張正韋不敵南韓完美表現摘銀 隊史首面複合弓個人獎牌

台中榮總代刀風暴 幫病患開刀的醫材廠商僅高中畢業

打死權利車行同事！凶嫌載屍高雄往返台東332公里才自首 凶器疑拋大海

聽新聞
0:00 / 0:00

陳玉珍拚選舉辭國民黨金門縣黨部主委 楊鎮浯接任相助

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨中央宣布，現任金門縣黨部主委、縣長參選人陳玉珍因投入選戰，辭去主委職務，改聘為政策委員會副執行長。聯合報系資料照
國民黨中央宣布，現任金門縣黨部主委、縣長參選人陳玉珍因投入選戰，辭去主委職務，改聘為政策委員會副執行長。聯合報系資料照

國民黨今發布金門縣黨部主任委員人事異動案。現任金門縣黨部主委陳玉珍自2024年8月1日接任主委，今年獲國民黨提名參選金門縣長，因競選事務繁重，已辭去金門縣黨部主任委員職務。為持續推動金門地方黨務及競選輔選工作，將由金門縣前縣長楊鎮浯接任金門縣黨部主委。

國民黨表示，陳玉珍自2024年8月接任金門縣黨部主委以來，致力推動金門地方黨務工作；此次因獲黨提名參選金門縣長，考量競選事務繁重，辭去金門縣黨部主委職務。為借重陳玉珍對金門地方事務及黨務工作的熟悉，將聘任其擔任政策委員會副執行長，持續協助推動金門縣黨務及競選輔選工作。

金門縣黨部主委將由楊鎮浯接任。楊鎮浯具英國西敏大學企業管理碩士學歷，曾任台北農產運銷公司董事長、金門縣縣長、立法委員、金門縣政府觀光處處長及交通旅遊局局長，具備行政及競選輔選經驗，對金門縣黨務工作熟悉。

國民黨指出，楊鎮浯接任金門縣黨部主委後，將持續推動地方黨務工作，並與轉任政策委員會副執行長的陳玉珍相互協助，投入金門縣黨務及競選輔選工作。

陳玉珍 楊鎮浯 金門

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

綠營批假正義…吳宗憲陣營回擊林國漳切割新潮流 消費陳定南讓人痛心

新竹縣長選戰 楊文科盼凝聚黨內團結

談九合一 蕭旭岑：藍白情誼非一時半刻能破壞 彰化對王惠美忠貞有信心

蕭旭岑：鄭麗文黃國昌關係堅若磐石 藍白竹北情況已翻篇

相關新聞

政府要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

行政院於明年度中央政府總預算案編列預算2357億元，用於普發現金1萬元，近期財政部指示公股銀行預作準備，並向行政院申請動支第二預備金，縮短採購程序。針對發放時間，行政院今日首度鬆口，希望立法院盡快審議明年度中央政府總預算，目標明年農曆年前開始發放。

中火燃煤機組開拆 盧秀燕：歷史的一天、堅持的勝利

台中火力發電廠燃氣機組上線，今天全面啟動燃煤1、2號機組拆除程序。台中市長盧秀燕表示，這是歷史的一天，中部人過去8年共同努力，爭取增氣拆煤，堅持得到勝利；她也肯定中火說到做到，有史以來第一次拆燃煤機組，希望加快拆除進度。

【重磅快評】賴士葆許願賴清德實現 普發法制化還要擋？

立法院開議處理明年中央政府總預算，行政院編列2357億元普發1萬元，但藍營要加碼到2萬元，行政院長卓榮泰回應「我們這一代的債務絕對不能留給下一代！」。由於今年稅收超徵足以普發2萬元，為何發1萬元不是債留子孫，發2萬元就債留子孫？難道全憑卓揆一張嘴？行政院若早早同意普發現金法制化，今天還有這些爭議嗎？

想補辦「台灣的十字架」發表會 陳水扁：府院高層會把我抓回籠嗎？

前總統陳水扁今天臉書表示，他在土城看守所被收押禁見，趴在地上寫的「台灣的十字架」，增修再版後多出三章總共100頁的「天牢狂想」，經親自三校正付梓中，但他擔心新書發表會能否順利舉辦嗎？

拿「洋流」比「韓流」？要外溢全台恐怕言之過早

首都選戰氣氛近來驟變，藍營原以為台北市長蔣萬安的連任之路可輕騎過關，還能遊刃有餘跨區全台輔選，帶動藍營整體選情，但民進黨台北市長參選人沈伯洋不僅炒熱原本冰冷的北市選情，「洋流」還出走外縣市助攻，北市選情已轉為「熱戰」狀態。

逾6成最低工資受惠勞工在服務業！卓揆：持續強化支持中小微企業

最低工資審議會日前拍板，明年起最低工資月薪調至3萬900元、調幅4.745％，時薪由196元調至205元。行政院長卓榮泰說，中小企業占全國98%以上，提供全國近8成的就業機會，政府會繼續加強支持及壯大中小微企業方案，實質鼓勵企業照顧基層員工，帶動百工百業發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。