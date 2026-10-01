陳玉珍拚選舉辭國民黨金門縣黨部主委 楊鎮浯接任相助

國民黨今發布金門縣黨部主任委員人事異動案。現任金門縣黨部主委陳玉珍自2024年8月1日接任主委，今年獲國民黨提名參選金門縣長，因競選事務繁重，已辭去金門縣黨部主任委員職務。為持續推動金門地方黨務及競選輔選工作，將由金門縣前縣長楊鎮浯接任金門縣黨部主委。

國民黨表示，陳玉珍自2024年8月接任金門縣黨部主委以來，致力推動金門地方黨務工作；此次因獲黨提名參選金門縣長，考量競選事務繁重，辭去金門縣黨部主委職務。為借重陳玉珍對金門地方事務及黨務工作的熟悉，將聘任其擔任政策委員會副執行長，持續協助推動金門縣黨務及競選輔選工作。

金門縣黨部主委將由楊鎮浯接任。楊鎮浯具英國西敏大學企業管理碩士學歷，曾任台北農產運銷公司董事長、金門縣縣長、立法委員、金門縣政府觀光處處長及交通旅遊局局長，具備行政及競選輔選經驗，對金門縣黨務工作熟悉。

國民黨指出，楊鎮浯接任金門縣黨部主委後，將持續推動地方黨務工作，並與轉任政策委員會副執行長的陳玉珍相互協助，投入金門縣黨務及競選輔選工作。