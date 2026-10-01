最低工資破3萬將上路 逾261萬人受惠本勞占84%

勞動部今天在行政院會報告最低工資調整案，包含月薪調升至新台幣3萬900元、時薪調漲為205元，預定明年1月1日上路。行政院長卓榮泰今天表示，最低工資將是連續11年調升，將有逾261萬勞工受惠，其中本國勞工占比達84%。

最低工資審議會24日拍板將最低工資月薪從2萬9500元調至3萬900元，調升1400元，時薪比照月薪調幅，從196元調漲到205元，調整案送行政院核定，預定明年1月1日上路。

勞動部今天在行政院會報告最低工資調整案，行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時指出，卓榮泰院會中就最低工資報告裁示准予備查，目前最低工資調整案正在核定程序中。根據最低工資法第13條，中央主管機關應於最低工資審議通過次日起10天內，報請行政院核定後公告實施。

卓榮泰院會中指出，今年台灣經濟成長率預估將達11.05%，創下39年來新高，這是全體民眾共同努力成果，而台灣最低工資則將是連續11年調升，此次逾261萬勞工受惠，其中本國勞工占比84%。

勞動部次長李健鴻在記者會補充說明，根據內部分析，受惠最低工資調整的本國勞工行業別，服務業約占65%、製造業為34%，其餘部分為農業。

卓榮泰也指出，台灣中小企業占全體企業逾98%，提供超過8成就業機會，政府理解中小企業困境，因此政府會繼續推動中小微企業方案，期待帶動百工百業發展，而受中東戰事波動影響的製造業與服務業，請經濟部、勞動部共同研議有效協助等配套措施，適時對外說明。

根據勞動部說明，因應最低工資的調升配套有三，包含一，透過中小微企業轉型升級發展條例草案提供員工加薪租稅優惠以及擴大業者融資額度；二，普發現金擴大內需；三，減輕特定企業成本負擔，由經濟部與勞動部研擬最低工資調整補貼方案。