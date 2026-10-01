快訊

亞運射箭／張正韋不敵南韓完美表現摘銀 隊史首面複合弓個人獎牌

台中榮總代刀風暴 幫病患開刀的醫材廠商僅高中畢業

打死權利車行同事！凶嫌載屍高雄往返台東332公里才自首 凶器疑拋大海

聽新聞
0:00 / 0:00

最低工資破3萬將上路 逾261萬人受惠本勞占84%

中央社／ 台北1日電

勞動部今天在行政院會報告最低工資調整案，包含月薪調升至新台幣3萬900元、時薪調漲為205元，預定明年1月1日上路。行政院長卓榮泰今天表示，最低工資將是連續11年調升，將有逾261萬勞工受惠，其中本國勞工占比達84%。

最低工資審議會24日拍板將最低工資月薪從2萬9500元調至3萬900元，調升1400元，時薪比照月薪調幅，從196元調漲到205元，調整案送行政院核定，預定明年1月1日上路。

勞動部今天在行政院會報告最低工資調整案，行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時指出，卓榮泰院會中就最低工資報告裁示准予備查，目前最低工資調整案正在核定程序中。根據最低工資法第13條，中央主管機關應於最低工資審議通過次日起10天內，報請行政院核定後公告實施。

卓榮泰院會中指出，今年台灣經濟成長率預估將達11.05%，創下39年來新高，這是全體民眾共同努力成果，而台灣最低工資則將是連續11年調升，此次逾261萬勞工受惠，其中本國勞工占比84%。

勞動部次長李健鴻在記者會補充說明，根據內部分析，受惠最低工資調整的本國勞工行業別，服務業約占65%、製造業為34%，其餘部分為農業。

卓榮泰也指出，台灣中小企業占全體企業逾98%，提供超過8成就業機會，政府理解中小企業困境，因此政府會繼續推動中小微企業方案，期待帶動百工百業發展，而受中東戰事波動影響的製造業與服務業，請經濟部、勞動部共同研議有效協助等配套措施，適時對外說明。

根據勞動部說明，因應最低工資的調升配套有三，包含一，透過中小微企業轉型升級發展條例草案提供員工加薪租稅優惠以及擴大業者融資額度；二，普發現金擴大內需；三，減輕特定企業成本負擔，由經濟部與勞動部研擬最低工資調整補貼方案。

最低工資 卓榮泰 勞動部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

最低工資應至少漲7% 時薪211元、月薪31792

最低工資連11升 八成八勞方憂物價漲 30%資方降低徵才意願

最低工資連年漲…居服員時薪竟低於最低時薪 四大長照協會籲政府重視

經濟日報社論／加薪不能只靠企業硬撐 政府要給力

相關新聞

政府要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

行政院於明年度中央政府總預算案編列預算2357億元，用於普發現金1萬元，近期財政部指示公股銀行預作準備，並向行政院申請動支第二預備金，縮短採購程序。針對發放時間，行政院今日首度鬆口，希望立法院盡快審議明年度中央政府總預算，目標明年農曆年前開始發放。

中火燃煤機組開拆 盧秀燕：歷史的一天、堅持的勝利

台中火力發電廠燃氣機組上線，今天全面啟動燃煤1、2號機組拆除程序。台中市長盧秀燕表示，這是歷史的一天，中部人過去8年共同努力，爭取增氣拆煤，堅持得到勝利；她也肯定中火說到做到，有史以來第一次拆燃煤機組，希望加快拆除進度。

【重磅快評】賴士葆許願賴清德實現 普發法制化還要擋？

立法院開議處理明年中央政府總預算，行政院編列2357億元普發1萬元，但藍營要加碼到2萬元，行政院長卓榮泰回應「我們這一代的債務絕對不能留給下一代！」。由於今年稅收超徵足以普發2萬元，為何發1萬元不是債留子孫，發2萬元就債留子孫？難道全憑卓揆一張嘴？行政院若早早同意普發現金法制化，今天還有這些爭議嗎？

想補辦「台灣的十字架」發表會 陳水扁：府院高層會把我抓回籠嗎？

前總統陳水扁今天臉書表示，他在土城看守所被收押禁見，趴在地上寫的「台灣的十字架」，增修再版後多出三章總共100頁的「天牢狂想」，經親自三校正付梓中，但他擔心新書發表會能否順利舉辦嗎？

拿「洋流」比「韓流」？要外溢全台恐怕言之過早

首都選戰氣氛近來驟變，藍營原以為台北市長蔣萬安的連任之路可輕騎過關，還能遊刃有餘跨區全台輔選，帶動藍營整體選情，但民進黨台北市長參選人沈伯洋不僅炒熱原本冰冷的北市選情，「洋流」還出走外縣市助攻，北市選情已轉為「熱戰」狀態。

逾6成最低工資受惠勞工在服務業！卓揆：持續強化支持中小微企業

最低工資審議會日前拍板，明年起最低工資月薪調至3萬900元、調幅4.745％，時薪由196元調至205元。行政院長卓榮泰說，中小企業占全國98%以上，提供全國近8成的就業機會，政府會繼續加強支持及壯大中小微企業方案，實質鼓勵企業照顧基層員工，帶動百工百業發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。