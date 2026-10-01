政院要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

台中火力發電廠燃氣機組上線，今天全面啟動燃煤1、2號機組拆除程序。台中市長盧秀燕表示，這是歷史的一天，中部人過去8年共同努力，爭取增氣拆煤，堅持得到勝利；她也肯定中火說到做到，有史以來第一次拆燃煤機組，希望加快拆除進度。

2026-10-01 12:31