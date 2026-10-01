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政院要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬
行政院於明年度中央政府總預算案編列預算2357億元，用於普發現金1萬元，近期財政部指示公股銀行預作準備，並向行政院申請動支第二預備金，縮短採購程序。針對發放時間，行政院今日首度鬆口，希望立法院盡快審議明年度中央政府總預算，目標明年農曆年前開始發放。
行政院發言人李慧芝今日主持院會後記者會時指出，政府規畫的AI紅利普發現金，經過縝密財政計算並衡量國家財政能力，提出負責任且全面性的計畫，現已編入明年度中央政府總預算，若立法院能儘早審議完成，財政部即可展開相關作業，儘早完成發放。
李慧芝呼籲，針對普發現金，相關部會都已啟動前置作業，希望立法院盡快審議明年度中央政府總預算，目標明年農曆年前開始發放。
為啟動採購作業，財政部已向行政院申請動支二備金。財政部次長陳勇勝指出，相關計畫和採購、決標方面必須先行作業，財政部會按照預算法相關規定辦理。
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