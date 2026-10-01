遭民眾黨批選舉才關心營養午餐 沈伯洋嗆批評要事實「民眾黨常這樣」

營養午餐爭議延燒綠營猛攻台北市長蔣萬安，民眾黨立院黨團點名民進黨雙北市長參選人蘇巧慧、沈伯洋過去教文委員會審查營養午餐專法都惡意杯葛，蘇、沈更從未發言。沈伯洋今反嗆，過去他也跟家長代表開過座談，批評要根據事實，大酸民眾黨「常這樣」。

而近日營養午餐爭議延燒，民眾黨立院黨團今開記者會痛批，他與新北市長參選人蘇巧慧之前沒有到教文委員會參與營養午餐專法審查，更嗆「選舉到了才關心」。

「大家好像都忘記我在外交及國防委員會」沈伯洋說，營養午餐專法有跟國中小家長代表一起開過記者會跟座談會，民眾黨團批評一個人要根據事實，如果連一些事實都沒有辦法釐清就這樣隨口批評，滿令人難過的，「他們常常這樣子。」

而面對北市昨天有爆發營養午餐食安疑雲，沈伯洋說，每一個都是重要的身體跟生命，幾個人不舒服絕對不是重點，還是希望趕快釐清事情真相，看看怎麼預防，讓這件事情未來不要再發生，第一時間的回應認為非常重要。市長的角色就是應該讓大家安心。

至於家長是否有自費，沈伯洋說，家長能不能自費，去調整它的品質可以考慮，最好的解法其實就是營養午餐專法，專法規定之後不管是針對額度、來源，還是三章一Q等等相關規定，有完整規範才是最好的解決方式，台北市如果想要領先，自己先訂一個條例，當然也是可以。

蕭美琴、沈伯洋今出席台北國際照顧博覽會，沈在展場也備受歡迎，不少民眾看到沈到場，除了邀請沈在攤位上簽名外，還拍照留念，而沈昨天下午出席活動身體不適，被關心到身體狀況，沈表示，選舉倒數五十幾天行程真的非常多，如果減少行程可能接下來會跑不完，所以無論如何還是要跑完，但昨天有好好睡覺。

蕭美琴昨天也在社群放上與沈一起上重訓課短影音，沈伯洋說，昨天跟蕭美琴最主要是在推廣全年齡的運動有關，也特別針對年長者對專家做詢問，跟今天國際照顧的議題也是連結，希望年長者在這個城市能夠得到照顧，也能夠多運動有更多跟社區的連結。

被問到蕭美琴昨天短影音發出後，就連前總統蔡英文都在下方留言，稱蕭不跟她去爬山，原來是去健身房，沈今笑稱，未來也會有更多與蔡蕭合體的企畫。蕭美琴出席活動前面對媒體堵訪也說，「爬山是很健康運動，我跟蔡總統有爬過兩次山，希望以後還有機會」。

蕭美琴、沈伯洋今出席台北國際照顧博覽會，沈在展場也備受歡迎，不少民眾看到沈到場，除了邀請沈在攤位上簽名外，還拍照留念。記者許正宏／攝影