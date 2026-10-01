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中火燃煤機組開拆 盧秀燕：歷史的一天、堅持的勝利

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）表示，今天是歷史的一天，中部人共同努力，爭取增氣拆煤，堅持得到勝利，希望接下來中火加快拆除速度。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）表示，今天是歷史的一天，中部人共同努力，爭取增氣拆煤，堅持得到勝利，希望接下來中火加快拆除速度。記者陳敬丰／攝影

中火力發電廠燃氣機組上線，今天全面啟動燃煤1、2號機組拆除程序。台中市長盧秀燕表示，這是歷史的一天，中部人過去8年共同努力，爭取增氣拆煤，堅持得到勝利；她也肯定中火說到做到，有史以來第一次拆燃煤機組，希望加快拆除進度。

盧秀燕表示，今天是台中市歷史的一天、中部歷史的一天，更是台灣發電使歷史的一天；今天開始中火2部燃煤機組停止發電，進入拆除程序，是拆除、除役，不是備役也不是停役。

盧秀燕強調，要感謝台中市民和中部地區的民眾，以及南投縣政府、彰化縣政府、苗栗縣政府，共同前進努力打拚，完成台灣歷史上第一次增氣拆煤，改善空汙，保護大中部地區民眾的健康；儘管中間中央認為「應該停役備用而非除役」，大家堅持反對，得到勝利。

盧秀燕說，也必須肯定中火說到做到，老實說過去8年的談判過程，的確讓她們很擔心中火機組和煙囪會愈來愈多，中市府也有採取一些策略，比如要求看到燃煤機組拆除許可，才會發放燃氣機組操作許可，中間有許多協商、大家有各自堅持，終於今天停止2不燃煤機組發電，進入拆除程序。

盧秀燕再次肯定中火依約而行，有史以來第一次完成「增氣拆煤」的承諾，接下來希望拆快一點，據她了解中火已經拿到預算要發包拆除工程，盼發包順利、拆除程序加快，那就更好了。

盧秀燕 中火 燃煤機組

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