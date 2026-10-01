青年團體提11項優先法案 籲立院跨黨派加速審議

立法院新會期開議，「青年思潮」等多個青年團體今天舉行記者會，呼籲各黨團將18歲公民權入選罷法、憲法修憲複決門檻、租賃條例等攸關青年權益的修法，列為優先法案、加速審議。

青年思潮秘書長王齊安等12個青年團體代表，上午在立法院舉行記者會，提出11項青年優先法案，並邀民進黨立法院黨團副書記長郭昱晴、國民黨青年團總團長郭又睿、民眾黨青年部主任劉昱鴻等人出席。

王齊安指出，青年優先法案包括18歲公民權入選罷法、憲法修憲複決門檻、大學法、國教法、身障權法、兒少權法、動保法、氣候變遷法、災防法、租賃條例等，以及已立法但仍待行政院施行的新住民基本法，希望朝野重視並加速審議。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁表示，攸關18歲公民權的選罷法修法，在立法院內政委員會獲跨黨派支持，但後續協商、立法程序未完成，青年基本法也明定應在施行後2年，也就是2028年前要完備相關法制，保障滿18歲青年依法行使選舉、罷免等權利，立法院應儘速協商、讓修法往前走，這會期就是關鍵時刻。

台灣青年世代共好協會副理事長林思愷說，台灣修憲複決門檻高，即使朝野有高度共識，但現行制度下幾乎不可能完成修憲；18歲公民權修憲案是難得跨黨派都有共識，卻被修憲高門檻綁住。呼籲朝野將降低修憲複決門檻列入優先議程，啟動修憲委員會。

OURs都市改革組織政策研究員廖庭輝表示，去年9月行政院啟動租賃專法修法，內政部也通過草案，提出保障3年租期、限制續約租金漲幅、強化租賃雙方權益保障，但今年4月草案送到行政院時，租期保障、租金漲幅限制卻遭暫緩，他提醒政院不該限縮政策。

郭昱晴說，民進黨非常重視青年聲音，也是最願意給青年機會的政黨；新會期雖是預算會期，但不管是修憲複決門檻、18歲公民權入選罷法等，相信會是大家重點討論的方向，盼重啟跨黨派溝通、達到共識。

郭又睿表示，國民黨團對於18歲公民權修法有提出版本，對於修憲門檻議題也持正面的立場，希望與社會展開討論；國民黨在中生代、新生代立委加入後，更能站在青年角度思考，法制上如何對青年更加友善。

劉昱鴻說，即使選舉將近，但對青年權益保障不會停歇，民眾黨比其他政黨更沒包袱，其中18歲公民權、居住正義都是民眾黨的重中之重，民眾黨立委會在法案上給予積極協助、支持。