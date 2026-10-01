快訊

子宮頸全開助產師還在路上！謝沛恩熬15小時陣痛 寶寶15分鐘沒呼吸

政院要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

健康幣正式上線！健檢、癌篩、打疫苗都能累積 再抽Apple Watch

聽新聞
0:00 / 0:00

川普簽「類AI憲法」藍委：台灣成美中科技新冷戰關鍵

中央社／ 台北1日電

美國總統川普日前簽署「類AI憲法」，並稱不打算與中國在AI技術治理方面合作。國民黨立委李彥秀今天表示，美中雖建立「AI對話」機制，但雙方仍缺乏互信，台灣因在全球科技供應鏈中的壟斷地位，成為這場科技新冷戰的關鍵勝負手。

川普（Donald Trump）日前攜手科技巨頭簽署被譽為「AI憲法」的新協議，川普表示，多家科技業高層已簽署「具道德約束力」的承諾，將自願建立人工智慧（AI）標準，以加強這項快速發展技術的安全措施。川普也稱不打算與中國在AI技術治理方面合作。

李彥秀今天透過媒體群組指出，美中已在川習二會建立「AI對話」機制，但「AI限武談判」恐怕比當年的「核武限武談判」更加困難，因為AI不僅是國防安全，更涉及到科技、商業與民生的發展，最大問題還是美中在AI競賽上，缺乏互信機制。

李彥秀表示，現階段，AI管制應該還是美中各自強化「內部控管」，過去核武發展，掌握在極少數主權國家手上，從研發、製造到測試，需要龐大經費與時間，而現在AI發展則掌握在少數科技巨頭手上，在實驗室裡極短時間內就可透過網路全球擴散。特別是中國大陸，最在意的還是AI發展，是否會威脅中共統治地位，更有動機建立AI內控機制。

李彥秀指出，冷戰時期，控制核武的關鍵是鈾和鈽等核心原料，而在AI時代，先進製程晶片就是AI競賽「新核燃料」。台灣處於風暴最核心，不僅面臨兩岸傳統軍事威脅，更因為在全球科技供應鏈中的壟斷地位，成為這場「科技新冷戰」的關鍵勝負手。

川普 美中 冷戰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普召集 美科技巨頭簽署「AI憲法」

「不能讓中國取得機密」川普拒絕共管AI 挺企業自律

川普白宮會輝達等AI巨頭 簽自律承諾無法律效力

CNN：川普「AI憲法」豪賭全人類命運 專家點破致命問題

相關新聞

政院要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

行政院於明年度中央政府總預算案編列預算2357億元，用於普發現金1萬元，近期財政部指示公股銀行預作準備，並向行政院申請動支第二預備金，縮短採購程序。針對發放時間，行政院今日首度鬆口，希望立法院盡快審議明年度中央政府總預算，目標明年農曆年前開始發放。

中火燃煤機組開拆 盧秀燕：歷史的一天、堅持的勝利

台中火力發電廠燃氣機組上線，今天全面啟動燃煤1、2號機組拆除程序。台中市長盧秀燕表示，這是歷史的一天，中部人過去8年共同努力，爭取增氣拆煤，堅持得到勝利；她也肯定中火說到做到，有史以來第一次拆燃煤機組，希望加快拆除進度。

【重磅快評】賴士葆許願賴清德實現 普發法制化還要擋？

立法院開議處理明年中央政府總預算，行政院編列2357億元普發1萬元，但藍營要加碼到2萬元，行政院長卓榮泰回應「我們這一代的債務絕對不能留給下一代！」。由於今年稅收超徵足以普發2萬元，為何發1萬元不是債留子孫，發2萬元就債留子孫？難道全憑卓揆一張嘴？行政院若早早同意普發現金法制化，今天還有這些爭議嗎？

想補辦「台灣的十字架」發表會 陳水扁：府院高層會把我抓回籠嗎？

前總統陳水扁今天臉書表示，他在土城看守所被收押禁見，趴在地上寫的「台灣的十字架」，增修再版後多出三章總共100頁的「天牢狂想」，經親自三校正付梓中，但他擔心新書發表會能否順利舉辦嗎？

陳玉珍拚選舉辭國民黨金門縣黨部主委 楊鎮浯接任相助

國民黨今發布金門縣黨部主任委員人事異動案。現任金門縣黨部主委陳玉珍自2024年8月1日接任主委，今年獲國民黨提名參選金門縣長，因競選事務繁重，已辭去金門縣黨部主任委員職務。為持續推動金門地方黨務及競選輔選工作，將由金門縣前縣長楊鎮浯接任金門縣黨部主委。

遭民眾黨批選舉才關心營養午餐 沈伯洋嗆批評要事實「民眾黨常這樣」

營養午餐爭議延燒綠營猛攻台北市長蔣萬安，民眾黨立院黨團點名民進黨雙北市長參選人蘇巧慧、沈伯洋過去教文委員會審查營養午餐專法都惡意杯葛，蘇、沈更從未發言。沈伯洋今反嗆，過去他也跟家長代表開過座談，批評要根據事實，大酸民眾黨「常這樣」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。