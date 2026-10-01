川普簽「類AI憲法」藍委：台灣成美中科技新冷戰關鍵

美國總統川普日前簽署「類AI憲法」，並稱不打算與中國在AI技術治理方面合作。國民黨立委李彥秀今天表示，美中雖建立「AI對話」機制，但雙方仍缺乏互信，台灣因在全球科技供應鏈中的壟斷地位，成為這場科技新冷戰的關鍵勝負手。

川普（Donald Trump）日前攜手科技巨頭簽署被譽為「AI憲法」的新協議，川普表示，多家科技業高層已簽署「具道德約束力」的承諾，將自願建立人工智慧（AI）標準，以加強這項快速發展技術的安全措施。川普也稱不打算與中國在AI技術治理方面合作。

李彥秀今天透過媒體群組指出，美中已在川習二會建立「AI對話」機制，但「AI限武談判」恐怕比當年的「核武限武談判」更加困難，因為AI不僅是國防安全，更涉及到科技、商業與民生的發展，最大問題還是美中在AI競賽上，缺乏互信機制。

李彥秀表示，現階段，AI管制應該還是美中各自強化「內部控管」，過去核武發展，掌握在極少數主權國家手上，從研發、製造到測試，需要龐大經費與時間，而現在AI發展則掌握在少數科技巨頭手上，在實驗室裡極短時間內就可透過網路全球擴散。特別是中國大陸，最在意的還是AI發展，是否會威脅中共統治地位，更有動機建立AI內控機制。

李彥秀指出，冷戰時期，控制核武的關鍵是鈾和鈽等核心原料，而在AI時代，先進製程晶片就是AI競賽「新核燃料」。台灣處於風暴最核心，不僅面臨兩岸傳統軍事威脅，更因為在全球科技供應鏈中的壟斷地位，成為這場「科技新冷戰」的關鍵勝負手。