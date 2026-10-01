最後的市政總質詢 盧秀燕對2028期待中央應該改變「看顏色分配資源」

台中市長盧秀燕今天出席市政總質詢，是8年市長任內最後1天總質詢，表示台中捷運七線齊發，統統卡在中央，補助款也比其他縣市少；她對2028有什麼期待，就是希望若能翻轉，中央應該改變「看顏色分配資源」的狀況，不管是資源分配還是審查速度，六都應該一致。

國民黨議員賴順仁質詢表示，台中人口持續增加，軌道建設至關重要，中捷進度卻一直躺在中央，藍線綜合規畫28個月才通過，藍線延伸太平可行性研究提報到現在過了51個月、7次送審，紫線也6度送審、歷時51個月，交通部還沒開委員會審查，1年1年拖，中央還要折磨台中多久？

盧秀燕答詢表示，捷運建設有很多步驟，從可行性研究、綜合規畫到細部規畫設計，都要中央核定；她上任後推動中捷七線齊發，現在統統卡在中央，比如綠線延伸大坑，綜規還在中央，藍線延伸太平、紫線、紅線、橘線延伸海線，可行性研究都在中央，即使有消息回來，也是要求修正。

盧秀燕強調，1條捷運線來回7、8次，其他縣市2、3次就核定了，中捷藍線從可行性研究送審到綜規核定，花了5年多，高雄捷運同時提案，現在都蓋到哪裡了？不只送審進度，經費補助也有差，藍線台中要負擔58%，其他縣市蓋捷運頂多負擔五成。

盧秀燕說，她對2028的期待，不一定是說自己，而是如果能夠翻轉，中央應該改變看顏色分配資源的情形，手心手背都是肉，應該公平待遇，不管縣市誰執政，總統是全國的總統，對於資源分配、重大建設審查進度，各都要一致，不要分大小。

盧秀燕強調，很多議員說她8年賣地上千億元，但高雄光是1項前瞻計畫就比台中多拿千億元補助，如果台中也拿同樣的補助金額，1塊地都不用賣；即使如此，她任內還是完成綠美圖、會展中心兩大建設，台中巨蛋也在蓋，這三大建設都是市府自籌，加上老人健保補助、雙十公車等等，要感謝財政、主計單位的辛苦。