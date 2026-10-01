韓國瑜啟動輔選再掀「韓流」 民眾黨團：歡迎各黨派幫我們站台

年底九合一選舉進入倒數，立法院長韓國瑜將啟動輔選行程，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥今天說，國會問政還是立委最主要的工作，立法院長利用下班時間進行輔選，這些於法都是合理行為，「只要認同我們的政治理念，歡迎各黨派都來幫民眾黨參選人加油站台。」

國民黨台中市長參選人江啟臣下周成立競選總部，韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人將在台中合體。此外，韓國瑜當天也將為國民黨新北市長參選人李四川站台，接連輔選的動作預料將再度掀起「韓流」。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，針對韓國瑜將啟動輔選行程，是否擔心國會議事受到影響，洪毓祥受訪時表示，國會問政還是立委最主要的工作，包括監督行政部門與審查預算等，然而因為地方選舉在即，立法院長請假或利用下班時間進行輔選，「這個於法都是合理」。

洪毓祥說，不管是預算審查、專案或專題報告，這些都是民眾黨立委的責任，至於各黨立委或立法院長利用公餘時間，想要為特定、喜歡的政治人物輔選，這些也都是是合理的事情，「只要認同我們的政治理念，歡迎各黨派都來幫民眾黨議員參選人加油站台。」