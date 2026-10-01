藍推憲判可公投、不得拒立院公投案 綠籲懸崖勒馬

國民黨立院黨團提出公民投票法修正草案，明定憲法法庭裁判可交付全國性公投複決，國民黨立委翁曉玲版本更主張，中選會不得拒絕辦理立院通過的公投案。民進黨團今天表示，該提案嚴重違反憲法權力分立精神，呼籲國民黨團與翁曉玲懸崖勒馬。

國民黨團與翁曉玲分別提出公投法修法提案，主張憲法判決可公投、不得拒辦立法院交付的公投案等，並列為國民黨團新會期的優先法案。

民進黨團書記長范雲上午在黨團輿情回應記者會表示，民主國家憲政最重要精神是權力分立，如果憲法法庭判決無法成為最終決定，還要用公投複決，就好像是球賽的最終比分大家不接受，最後以觀眾投票決定，這就不是比是非，而是比動員，嚴重違反憲法權力分立精神，翁曉玲的版本持續擴張立法權、打壓司法權與行政權，毀憲亂政，呼籲國民黨團與翁曉玲懸崖勒馬。

民進黨團副幹事長陳培瑜說，翁曉玲創造一個台灣從來沒有過的民主法治見解跟論述，她提醒翁曉玲，不要忘記還有其他立委的意見，台灣是五權分立國家，不是翁曉玲一個人說了算。

對於媒體詢問，國民黨團不支持行政院所提115年度中央政府總預算追加預算案。范雲表示，追加預算案包含撥補中油，主要有2大面向考量，一是在中東局勢動盪之際，政府已啟動穩定油氣價格，二是為了提高能源韌性，有其必要性，其餘還有災後重建、八大社福、軍公教加薪等預算。

范雲說，國民黨不要口頭上宣稱民生很重要，但又提出傷害權力分立、破壞民主的提案，這個會期是預算會期，速審預算案才是正道。