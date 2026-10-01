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竹市藍營控莊競程辦火舞疑變相賄選 莊競程辦公室：打壓

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
陳慶齡指出，莊競程團隊預計於10月2日在竹科變電所旁舉辦大型火舞表演，直至9月30日才緊急提出申請。圖／陳慶齡提供
陳慶齡指出，莊競程團隊預計於10月2日在竹科變電所旁舉辦大型火舞表演，直至9月30日才緊急提出申請。圖／陳慶齡提供

新竹市議會今進行市政總質詢，國民黨團總召、議員陳慶齡針對檢調與政風單位的查賄標準提出強烈質疑，並現場向新竹市府政風處實名檢舉，指民進黨參選人莊競程預計於10月2日舉辦的大型火舞活動，不僅涉及違反公職人員選舉罷免法，更有嚴重的公共安全隱憂。

陳慶齡指出，莊競程團隊預計於10月2日在竹科變電所旁舉辦大型火舞表演，直至9月30日才緊急提出申請。由於變電所屬高度敏感之電力重鎮，若火舞表演不慎引發火災意外，恐將引發竹科乃至全台的經濟恐慌，主管機關應嚴格把關。

在法規層面，陳慶齡說，他接獲民眾反映，該火舞團體過往的商業演出門票每張高達2000元至3600元不等。如今該活動標榜「免費入場」，且活動宣傳文宣上直接印有「市長候選人」字樣，選舉目的相當明確。

陳慶齡說，相較於法定的30元文宣贈品上限，或是先前桃園檢調認定免費義剪涉嫌賄選的標準，提供價值數千元的免費高端表演，其利益對價已遠超法律規範，顯已構成變相賄選，要求政風處即刻徹查。

對此，莊競程競選辦公室表示，「即將成真火舞團」為享譽國際的知名表演團體，在全國各地進行多次巡演，對於舞台結構與表演安全防護皆有經驗與證照，請特定議員不要假借名義，將手伸向無辜的藝文團體。

莊競程辦公室指出，高虹安執政四年不做實事，最後一年大撒幣，動用公務資源替自己競選毫不避嫌，這在新竹市的民主選舉史上才是前所未聞，甚至耗資超過3000萬元的城市願景展，卻因策展能力不足而臨時停辦，該議員不知監督市政，卻和市府聯合打壓莊競程，這種敗壞選風的作為，會被市民唾棄。

陳慶齡於質詢現場向新竹市政府政風處實名檢舉，指民進黨參選人莊競程預計於10月2日舉辦的大型火舞活動，不僅涉及違反公職人員選舉罷免法，更有嚴重的公共安全隱憂。圖／陳慶齡提供
陳慶齡於質詢現場向新竹市政府政風處實名檢舉，指民進黨參選人莊競程預計於10月2日舉辦的大型火舞活動，不僅涉及違反公職人員選舉罷免法，更有嚴重的公共安全隱憂。圖／陳慶齡提供

陳慶齡接獲民眾反映，該火舞團體過往的商業演出門票每張高達2000元至3600元不等。如今該活動標榜「免費入場」，且活動宣傳文宣上直接印有「市長候選人」字樣，選舉目的相當明確。圖／陳慶齡提供
陳慶齡接獲民眾反映，該火舞團體過往的商業演出門票每張高達2000元至3600元不等。如今該活動標榜「免費入場」，且活動宣傳文宣上直接印有「市長候選人」字樣，選舉目的相當明確。圖／陳慶齡提供

莊競程 藍營 賄選

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