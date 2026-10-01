黃捷揪團看球賽 竟穿民進黨戰袍 黃子哲指違規：踩中職紅線

台北花卉公司副董事長黃子哲今在臉書指出，民進黨高雄市黨部主委黃捷揪團到高雄澄清湖棒球場看中信對台鋼的球賽，不料合照發現，所穿的應援服為一件3000元、民進黨戰隊服，明顯違規，簡直是做了最壞的示範、踩了中職的紅線、傷了球迷的淨土。

他指，黃捷那件應援服是在6月就發表的北高連線「台灣狼城市聯名版限量球衣」，高雄版的雖然胸前印有「Takao」（打狗）字樣，但球衣袖口印有「Democratic Progressive Party」亦即民進黨，以及民進黨創黨年份「1986」、下擺也有民進黨黨徽，「這件賣三千元，錢直接給黨部的『政治獻金專戶』。」

黃子哲說，然而，中華職棒聯盟與各球團在購票須知與定型化契約中都有明文限制「禁止攜帶任何政治性標語或旗桿入場」，在台鋼雄鷹購票注意事項第五條就明文規定「禁止攜帶任何政治性標語或旗桿入場，違反者主辦單位及執法人員有權驅離現場。」黃捷及其支持者身上那件戰袍充滿濃濃的政治味。

他說，這顯然已是嚴重的違規行為，故意把那件為選舉而生的戰袍穿進球場，絕非是單純的擦邊球，而是明目張膽的觸身球，直接牴觸中職球場政治中立的原則，如此惡劣，難道中職會長蔡其昌不用出來譴責一下黃捷嗎?

他說，就算是美國MLB或日本職棒等，也都嚴禁政治性標語或旗幟等進場，這次黃捷帶著一群人，把印著民進黨黨徽的選舉戰袍大搖大擺的穿入球場，簡直是做了最壞的示範、踩了中職的紅線、傷了球迷的淨土。

黃子哲舉例，過去前總統馬英九的夫人周美青女士是超級象迷，每每到球場看球都是輕裝便服、低調親民，從不夾帶任何政治進入球場，請黃捷及民進黨還給球迷一個單純的觀賽環境，畢竟球場不是造勢場，球迷的聚會也不是你民進黨的造勢大會。