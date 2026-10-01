18歲公民權、租屋都入列！青年提11項青年優先法案 喊話立院加速審議

立法院這周開議，下周將選召委並啟動各委員會，青年思潮等12個青年團體今天開記者會，在新會期初提出「10+1項」攸關青年權益的青年優先法案，呼籲朝野重視並加速審議年輕人關心的法案，也讓社會多元意見有機會進入立院。

青年思潮秘書長王齊安說，10+1項法案包含18歲公民權入選罷法、憲法修憲複決門檻、大學法、國教法、障權法、兒少權法、動保法、氣候變遷法、災防法、租賃條例等修法案，以及已立法但仍待政院施行的新住民基本法。

針對最基本的青年參與權，青民協理事長楊姿潁說，18歲公民權入「選罷法」已取得三黨共識出委員會，但召委遲未協商，為在配合憲政機制下、依青年基本法於2028適用，這會期就是修法關鍵時刻。

世代共好副理事長林思愷則說，台灣的修憲門檻幾乎是全世界最高，20年前修憲設下的高複決門檻，讓修憲必須先跨過同一道門檻，形成無法成功的惡性循環。新會期應優先調降「複決門檻」讓跨黨派共識議題能「這屆就實憲」。

教育議題方面，大改陣2.0總召集人蔡璟鴻說，許多青年都正接受大學教育，為了提升大學學權和高教品質，期待民進黨新召委依承諾在新會期逐條審查大學法；一滴優理事長蔡其瞱說，受到少子化影響，愈來愈多學校合併，國民教育法的裁併校程序也應納入學生代表參與，讓教育決策真正以學權為核心。

社福權益部分，障礙青年理事長李坤融說，障權法尚未保障短期障礙、缺乏合理調整制，都是青年障礙者在台灣能否平等生活的關鍵；台少盟資深專員呂佳耘則說，兒少權法已15年未修，社會劇烈變動下保障出現很大落差，應加速修法。

青年也關心環境永續，為野生動物而走聯盟理事長李宗宸說，動保法過去關注人飼養管領的動物，但當這些犬貓進入更多空間，對環境和其他動物的影響也該成為核心，不要把生態衝突和環境成本留給下個世代。

氣候對策執行長黃業棠說，氣候變遷因應法的溫室氣體管理基金應增訂循環運用機制，例如先出資協助青年換住處的熱泵熱水器、高效率冷氣或設置屋頂光電，再用每期省下的電費分期償還，讓基金愈滾愈大，也為年輕人省電費、更照顧未來世代。

青永協創會理事長蔡文培說，行政院正推動災防法修法，青年期待能夠強化民間參與災害應變與重建，例如開放地方創生青年組織申報納入，以及保障原住民族部落參與等。OURs都市改革組織研究員廖庭輝則呼籲，行政院應盡速將租賃條例草案送入立法院，並應維持租期保障、續約租金調整機制及租補、報稅、設籍等改革方向。

移青陣監事劉俊良說，新住民基本法三讀通過到現在已過2年，卻遲遲沒有施行和後續配套，他呼籲行政院盡速說明規畫，也期待再細緻討論目前規定排除部分移民經驗，避免形成新的排除。

立委郭昱晴回應，會將青年團體的訴求再次帶進國會，促成行政部門及黨內立委與各黨對話、凝聚共識。