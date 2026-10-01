【重磅快評】賴士葆許願賴清德實現 普發法制化還要擋？

立法院開議處理明年中央政府總預算，行政院編列2357億元普發1萬元，但藍營要加碼到2萬元，行政院長卓榮泰回應「我們這一代的債務絕對不能留給下一代！」。由於今年稅收超徵足以普發2萬元，為何發1萬元不是債留子孫，發2萬元就債留子孫？難道全憑卓揆一張嘴？行政院若早早同意普發現金法制化，今天還有這些爭議嗎？

行政院稱明年全民普發1萬元是全民共享「AI與半導體經濟紅利」，讓全民分享經濟成長的甜美果實，因此規劃將這筆「經濟紅利」還稅於民，並藉此緩解K型經濟下的體感通膨與薪資落差，提供經濟減壓與振興內需效果。

國民黨不讓民進黨專美於前，主張普發2萬元並列優先法案，除了卓揆反對，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄更說，立委提增加預算支出法案須指明財源並與行政院溝通，在野黨不能只是一路加碼，「加碼講久以後都變成在許願」，政府仍須考量國防、社福及經濟發展等財政需求。

綜合卓、莊觀點，就是發2萬元會債留子孫，政府須顧及國防、社福及經濟發展等財政考量，不能把錢都花光。但只要計算機按一下，馬上就可以發現「代誌不是民進黨說的那樣」；而且卓、莊提的問題，在野黨去年初就有解方，就是普發現金法制化，民進黨全力阻擋，說到底就是捨不得放下特別預算這條花錢捷徑。

今年預估超收最少6千億元，甚至可能破1兆，普發2萬元需4600億元，基本上錢是夠的；卓榮泰稱發2萬元「債留下一代」，國民黨文傳會主委陳以信指普發2萬元的財源就是超徵稅收，不是舉債發錢，倒是政府編列2357億元普發1萬元，同時舉新債1790億元還舊債，誰債留子孫，確實不言自明。

藍委去年初提出「超徵稅收、還稅於民」法制化，這也是一勞永逸解決爭議的解方之一。藍委提案修正預算法，主張當稅課收入實徵淨額達到預算編列的120%時，就應辦理普發現金、還稅於民；白委也認為運用機制法制化可建立明確標準與分配順序，避免「在野黨發就是撒幣、執政黨發就是紅利」的政治算計。

國民黨修法提案去年3月曾送交立法院財政委員會排審，但至今仍未三讀，主要卡在民進黨反制，執政黨並即「搶先編列」總預算，總統賴清德8月即宣布普發1萬元「AI紅利」，說白了，就是用「AI紅利」包裝稅收大幅超徵。

如果認真檢視修法提案，賴士葆的版本是超徵120%才發錢，如以目前總預算規模來看，也是超徵逾6000億元才要普發，這不正是民進黨正在做的事情嗎？林德福版本則保留特別預算，只是要求降低規模與舉債，民眾黨團更要求合併考量特別預算、債務，不能盲目發錢。在在證明這個議題是容許討論，只是民進黨不想跨出這一步。

民進黨政府愛用特別預算，蔡英文執政八年期間提出12項特別預算，金額達2兆4755億元，賴清德沒有蔡那麼好命，只提出一項1兆2500億元的國防特別預算，但最終被藍白聯手大砍四成，修法改為7800 億元通過。

賴清德改變戰術，改提6076億元追加預算案，其中1457億元是被立法院特別預算刪除的無人機、自殺無人艇等緊急建軍項目，其實只是拿掉特別預算的外衣，另想方設法把2357億元普發1萬元方案塞進總預算。政府年年超徵，如果願意開誠布公討論超徵普發現金法制化，犯得著這麼辛苦嗎？