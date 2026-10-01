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青年喊話立院！11項優先法案出爐 18歲公民權列首要

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
青年團體1日提出11項優先法案，呼籲立法院儘速修正。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
青年團體1日提出11項優先法案，呼籲立法院儘速修正。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】《18歲公民權不能再拖！》青年團體1日於立法院召開記者會，向三黨提出11項《優先法案》，包括調降修憲門檻、《大學法》與《國民教育法》保障學生參與校務與私校退場事務；還有《動保法》、《氣候變遷因應法》、《租賃條例》，以及儘速落實《新住民基本法》。

2028年18歲要投票

青年思潮秘書長王齊安說明， 10+1項法案包含，18歲公民權入《選罷法》、《憲法》修憲複決門檻、《大學法》、《國教法》、《障權法》、《兒少權法》、《動保法》、《氣候變遷法》、《災防法》、《租賃條例》等法案，以及已立法但仍待政府施行的《新住民基本法》。民進黨立委郭昱晴、民眾黨青年部主任劉昱鴻與國民黨青年團總團長郭又睿也有到場表達支持。

針對最基本的青年參與權，青民協理事長楊姿穎說，18歲公民權入《選罷法》已取得三黨共識出委員會，但召委遲未協商，為在配合憲政機制下、依《青年基本法》於2028適用，這會期就是修法關鍵時刻；世代共好副理事長林思愷則說，台灣的修憲門檻幾乎是全世界最高，新會期應優先調降《複決門檻》，讓跨黨派共識議題能「這屆就實現」。

資助青年節能減碳

青年也高度關心教育議題，大改陣2.0總召集人蔡璟鴻說，許多青年都正接受大學教育，為了提升大學學權和高教品質，期待民進黨新召委依承諾在新會期速條審查《大學法》；一滴優理事長蔡其曄則提醒，《國民教育法》裁併校程序也該納入學代，讓教育落實以學權為核心。

「犬貓對台灣野生環境影響很大！」為野生動物而走聯盟理事長李宗宸說，《動保法》過去關注人飼養管領的動物，但當這些犬貓進入更多環境，對其他動物造成的影響也該成為核心關懷議題；氣候對策執行長黃業棠說，《氣候變遷因應法》的溫管基金應增訂循環運用機制，例如先資助青年換住處的熱泵熱水器、高效率冷氣或設置屋頂光電。

維持青年租期保障

青永協創會理事長蔡文培則說，行政院正推動《災防法》修法，青年期待能夠強化民間參與災害應變與重建，例如開放地方創生青年組織申報納入，以及保障原民部落參與等；OURS都市改革組織研究員廖庭輝則呼籲，行政院應盡速將《租賃條例》草案送入立法院，並應維持租期保障、續約租金調整機制及租補、報稅、設籍等改革方向。

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青年 門檻 兒少權法

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