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想補辦「台灣的十字架」發表會 陳水扁：府院高層會把我抓回籠嗎？
前總統陳水扁今天臉書表示，他在土城看守所被收押禁見，趴在地上寫的「台灣的十字架」，增修再版後多出三章總共100頁的「天牢狂想」，經親自三校正付梓中，但他擔心新書發表會能否順利舉辦嗎？
陳水扁指出，再版自序「國家的囚徒」最後一段，他當時就說了，1994年他選上台北市長沒有慶祝，民進黨主席施明德說台灣省長沒贏，贏台北市長不算贏；2000年他選上台灣總統也沒有慶祝，民進黨主席林義雄說國民黨中央黨部被包圍，不能刺激。
陳水扁說，他身陷囹圄的獄中書都沒有新書發表會，趁著還活著，決定增修再版「台灣的十字架」，不知道府院高層會不會下令矯正單位到新書發表會場，把他抓回籠？隨著新書發表會日漸逼近，心裡的忐忐不安更加強烈，不知道怎麼辦才好？
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