翁曉玲擬推公投否決憲法判決 鍾佳濱：球賽豈能啦啦隊人多就贏

國民黨立委翁曉玲預計在立院新會期提出公投法修法，主張透過全民公投否決憲法法庭判決。民進黨立委鍾佳濱今表示，司法審判不能透過公投、投票或表決決定。且如果球賽輸贏由兩邊啦啦隊決定，「看人多的就贏球」，這樣的比賽沒有人要看，因此仍應尊重裁判。

鍾佳濱今上午以球賽為例，表示如果球賽輸贏由兩邊啦啦隊決定，「看人多的就贏球」，這樣的比賽沒有人要看，因此仍應尊重裁判；司法權在任何國家扮演的就是專業裁判角色。

鍾佳濱說，不論一般司法判決或憲法法庭判決，都對具有民意基礎的立法權、行政權具有約束力。否則未來也不用法院，原告、被告到了法庭，只要看看旁聽席哪邊人多，再由大家投票表決即可。

鍾佳濱表示，因此司法審判不能用公投、投票或表決來決定。憲法規定基本人權保障非依法律不得限制，法律由行政機關執行、司法機關判決，「並沒有說要交給國會來審查。」

鍾佳濱點名翁曉玲表示，這一點對於有一定法律素養的人，「包括翁曉玲委員應該都要知道。」