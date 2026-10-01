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川習會掀二戰史觀爭議 蕭旭岑批賴政府丟失中華民國抗戰領導的話語權

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網YT頻道
國民黨副主席蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／擷取自中廣新聞網YT頻道

川習二會後，中美領導人達成「中美是二戰盟友，並肩作戰贏得勝利」的共識，引起中共將中華民國歷史「整碗捧去」的質疑。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，大陸認知過去的歷史事實，這是沒有疑問的；但民進黨政府丟失了中華民國在抗戰領導的話語權，這是賴政府必須深刻檢討的。

大陸國台辦發言人張晗昨在記者會上與台灣媒體交鋒對於中華民國、蔣委員長領導抗戰的貢獻，她表示「提問有關內容與事實不符」，並強調抗戰勝利是兩岸同胞共同的歷史記憶。

蕭旭岑今在「千秋萬事」廣播專訪指出，大陸這十幾年來從胡錦濤到習近平，內部已經不否定在抗戰的時候，中國國民黨是在領導抗戰的地位。那時候是國共合作來共同抵禦外侮，最後贏得抗戰勝利，這是歷史事實。因為大陸自己的制度跟政治風格，「要他們正面去論述這件事情，我覺得可能有相當的困難。」

蕭旭岑說，大家反而要去看，為什麼會走到這一步？正因民進黨政府在抗戰這個事情上一直去丟失自己的話語權。去年抗戰勝利80年，賴清德政府居然沒有任何重大的紀念活動，而且把抗戰改成「終戰」這種完全附和日本的史觀。去年國防部本來要發表紀念抗戰專書也沒有發表；飛虎隊成員去世之後要遷回空軍公墓，政務官沒有一人出席，反而是AIT處長代表美國出席。

蕭旭岑批評，所以是民進黨自己把中華民國在抗戰領導的話語權丟掉，被中共攬過去，變成川普跟習近平二會的主軸，反而中華民國的論述全都旁落了，今天才會變成要靠台灣自己的記者，在國台辦記者會跟國台辦發言人一來一往來論述，這是非常諷刺的情況。

蕭旭岑也說，比較嚴重是，這次川習會後發布的共同聲明，把這一段論述都列入了他們各自的公報跟共識裡面，這是第一次美國政府用這麼正式的形式，等於是確認中華人民共和國已經取代了中華民國。過去中美雖然斷交，但是因為台灣地位特殊，所以美國過往並沒有常常去論述這一段，因為他們認知到當時代表的是中華民國，才會有所謂「一中政策」。

蕭旭岑說，當今天大陸領導人跟美國總統把中美聯盟的歷史寫進去之後，未來的走向不管美國是誰當總統，大陸跟美國之間的關係這樣的一個架構會慢慢確定下來。未來美國是怎麼看待台灣的？是屬於台灣地位未定，還是認定是屬於中國的一部分？

蕭旭岑認為，美國總統為了大陸崛起、為了中美平衡，慢慢朝向願意接受中共取代中華民國這樣的架構，把台灣的定位陸續往邊緣推擠。雖然沒有明講，但事實上川普的所作所為，是不是把台灣慢慢推擠到「非地位未定」的軸線，這其實對台灣非常不利。

川習會 抗戰 蕭旭岑

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