台中捷運有新可能性 盧秀燕透露有日本企業有意合作BOT：要好好思考

台中捷運七線齊發，今天傳出新的可能性，台中市長盧秀燕透露，有日本企業對中捷感興趣，希望用促參或BOT的方式合作，若成真可以節省經費、加快進度，不過這在台灣還沒有先例，她的任期也只剩3個月，是否會在任內做出決策，還要好好思考。

盧秀燕今天赴議會市政總質詢，是8年台中市長任內最後一天總質詢，會前受訪表示，日本有非常大的公司，對台中捷運表達興趣，希望促參或BOT；市府正在研究，有3個原因，第一是日本大公司有軌道建設的經驗與財力，第二若由企業促參或BOT，政府可以節省經費，第三若通過核定，就不需要由市府和中央來來往往，1條捷運審5年，效率會更好。

盧秀燕說，這個事情非常重大，台灣還沒有讓外國參與軌道建設的先例，其他國家如新加坡捷運，本身是外國投資，她記得泰國也是，台中適不適合需要研究，她的任期剩下3個月，因此會不會在卸任前做出決策，也還在思考當中。

盧秀燕也強調，目前最需要解決的還是中捷藍線增加經費的問題，高雄捷運黃線已經獲得中央追加補助千億元，台中希望比照辦理，盼這件事盡快推進。