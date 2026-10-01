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駐歐盟代表處國慶酒會　歐洲政要堅定挺台「魚群結伴更具韌性」

中央社／ 布魯塞爾30日專電

歐盟兼駐比利時代表處30日晚間舉辦國慶酒會，數百名貴賓共襄盛舉，多名歐洲政要上台發言挺台，除重申台灣是可靠的民主夥伴，重申挺台不懼威嚇，另強調「獨自游泳的小魚很脆弱，但魚群則是具有韌性」。

駐歐盟兼駐比利時代表處30日晚間在布魯塞爾汽車世界（Autoworld）舉辦中華民國（台灣）115年國慶酒會，英文為『National Day of Taiwan（ROC）』，邀請眾多來自歐盟、比利時的外賓，不少旅居比利時的台灣民眾也踴躍出席，現場有數百人共襄盛舉，熱鬧非凡。

駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉致詞時提到，台灣從1996年開始以民主的方式直選總統，不過直到今天，有些台灣的高層政要仍然不被允許造訪世界上的某些國家，甚至連以觀光客的身分都不行。

然而，現在的局勢正在朝有利於台灣的方向轉變。他說，去年11月副總統蕭美琴造訪了布魯塞爾，3週前則受歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）邀請，前往義大利發表演說。

謝志偉表示，此刻中國仍會引用聯合國2758號決議，宣稱台灣屬於中國的一部分，但實際上這項決議裡根本連「台灣」兩個字都沒提到。因此這件事又是一則假訊息。

他強調，台灣不是中國的一部分，台灣是世界的一部分。

謝志偉提到，在川習會後有人詢問他「台灣在哪裡？在餐桌上還是在菜單上？」針對這個問題他所給出的答案是「在廚房裡」。

他說，台灣跟來自美國、日本、菲律賓、澳洲與紐西蘭的人，一起下廚並且端出最頂級的產品與佳餚。而「我們在高溫中淬鍊並提供的這股火熱熔岩，正是半導體晶片」。

隨後，歐洲議會友台小組主席蓋勒（MichaelGahler）致詞說台灣是歐盟在東亞地區可靠且關鍵的民主夥伴。雙方共同珍視民主、自由、法治與人權，也都致力於維護多邊主義以及以規則為基礎的國際秩序，「我們強調深化雙邊關係的必要性，同時也明確地譴責北京日益強勢的挑釁舉動」。

蓋勒說，歐洲議會在今年訪問中國，因為確實需要與中國保持溝通管道，但與北京的接觸，並不會改變對台灣的立場，而歐盟的「一個中國政策」依然未曾改變。

比利時國會友台小組共同主席范荷芙（Els VanHoof）致詞時則表示，獨自游泳的小魚很脆弱，但魚群則是具有韌性的。像比利時與台灣這樣的民主政體，攜手便能帶來改變。

她說，合作需要對話，雙方透過定期的議會互訪落實，然而中國卻將這類議會交流描繪成對現狀的攻擊，但事實並非如此，「我們沒有被威嚇倒，反而因這些訪問而更加堅定強大」。隨著許多歐洲國家面臨日益嚴峻的混合威脅，台灣的韌性、創新與決心值得學習。

歐洲議會議員柯契夫（Andrey Kovatchev）接受中央社訪問時表示，對於歐盟而言，維持現狀是最具永續性、也是最需要被確保的狀態。如此一來便不會有挑釁的情形，也才能進一步發展並深化與台灣在經貿及文化上的關係。

國慶 歐盟 韌性

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