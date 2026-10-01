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美民主黨參議員聯合聲明 籲川普速推對台軍售攜手盟友抗中脅迫

中央社／ 華盛頓30日專電
美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透

川習會落幕，台灣議題備受關注。美國逾20位民主黨聯邦參議員聯合發布聲明，呼籲川普政府立即交付經國會批准的對台防衛援助，包括價值140億美元的對台軍售案；美國必須和印太盟友站在一起，共同對抗中國經濟與軍事脅迫。

中國國家主席習近平上週赴美進行國是訪問，造訪白宮與美國總統川普（Donald Trump）舉行雙邊會談。中國官媒新華社先前報導，習近平在會上強調，希望美方堅持反對「台獨」、「慎重處理台灣問題」；川普會後向媒體表示，兩人並未花很多時間談台灣。

據了解，中方在會中提到台灣議題時，美方很快帶過，沒有多做回應。

關注台灣議題的美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）在川習會後率領20位民主黨參議員發布聲明表示，美國對台灣自我防衛的支持是「不可談判的」，並對於預防將破壞區域穩定、威脅全球經濟的兩岸衝突至關重要。

聲明寫道：「川普政府須立即交付經國會批准的對台防衛援助，包括本屆國會提供的13億美元資金、現有的軍售，以及9個月前同意、總值140億美元的新軍售案。」

聲明也強調，為了降低區域風險，美國必須與印太盟友站在一起，共同對抗中華人民共和國的經濟與軍事脅迫，並直接應對中國在南海的造島活動及在東海日益加劇的挑釁行徑。

共同發布這項聲明的參議員還包括參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、參院軍事委員會民主黨籍首席議員利德（Jack Reed）、參議員昆斯（ChrisCoons）、墨菲（Chris Murphy）、范霍倫（Chris VanHollen）、達克沃斯（Tammy Duckworth）、金安迪（Andy Kim）及史羅金（Elissa Slotkin）等。

另外，共和黨籍的聯邦參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）也發布新聞稿表示，他本週稍早和駐美代表俞大㵢會面，討論美國對台灣的安全承諾，以及中國對印太盟友日益加劇的挑釁行為。

韋克爾在聲明中提及美國國會1979年通過的台灣關係法。他表示，「身為國會議員，我們有責任確保這項法律獲得遵守，並確保根據我們對於軍事必要性的共同評估作出有關台灣防衛需求的決策」。

台灣關係法規定，美國有義務向台灣提供防衛性武器。

川普 盟友 軍售

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