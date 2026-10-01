藍推鞭刑入法 適用兒虐等4類犯罪

國民黨立院黨團昨宣布推動「鞭刑入法」，針對毒駕、性暴力、兒虐致死傷及重大詐欺等，將「強制鞭打」納入從刑，黨團首席副書記長洪孟楷表示，民進黨在野時也曾提案支持鞭刑，呼籲勿換位子就換腦袋。民眾黨團未鬆口是否支持；民進黨團則質疑這項修法「像演古裝戲」，若真有膽識，應將立委犯罪一併納入鞭刑。

立法院日前通過由國民黨推動的鞭刑公投案，但遭中選會否決，國民黨團將在本會期推動刑法修正，將鞭刑入法。

根據洪孟楷提出的修法草案，鞭刑嚴格限縮於四類重大犯罪，包括特定毒駕及其致死、致重傷案件；加重性侵及性侵致死、致重傷等重大性暴力；重大兒虐致死、致重傷；以及符合門檻的重大加重詐欺，加重詐欺須經宣告判處三年以上有期徒刑且犯罪所得達五百萬元以上或被害人達三人以上，始得併予宣告。

根據草案，法院得宣告三至十二下鞭打，行為時未滿十八歲、執行時年滿六十五歲以上者，不得執行強制鞭打。執行前須由醫師評估並出具書面意見，若執行有健康風險即刻喊停，未能執行的全部或一部分得以一年以下有期徒刑替代。

國民黨團書記長許宇甄表示，中選會強行駁回公投，沒收民意，立法院必須挺身回應社會怒火。

對於國民黨團提出鞭刑修法，民眾黨團總召陳清龍態度保留，僅表示尊重，強調刑罰重大變革須經充分公共討論，黨內也曾辦辯論尋求多元觀點。他也批評，鞭刑本應透過公投由全民共決，卻遭中選會蠻橫沒收、踐踏民權。

民進黨團幹事長莊瑞雄則酸國民黨團「像在演古裝戲」、「打屁股還是打手心？剁手不是更快？」他質疑藍營鞭子只敢打一般老百姓，如果真有膽識，應將立委犯罪一併納入鞭刑。