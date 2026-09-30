韓國瑜款宴非洲台商總會 盼明年組跨黨委員團訪非

立法院長韓國瑜今天款宴非洲台灣商會聯合總會回國訪問團，韓國瑜表示，考量台灣外交困境，立法院很重視僑胞，也會支持僑委會預算，並盼明年有機會組跨黨派委員團訪非洲。

韓國瑜在民進黨立委鍾佳濱、國民黨立委陳永康及民眾黨立委洪毓祥等陪同下，款宴非洲台灣商會聯合總會回國訪問團一行。

韓國瑜表示，非洲台灣商會聯合總會自1995年成立至今已有30多年，當年許多台商提著一個皮箱，遠赴非洲打拚，在海外靠努力而獲致成功，每一位台商背後都有動人故事，凡陽光普照之處，都有台商身影。

韓國瑜表示，考量台灣外交困境，立法院三黨委員都很重視海外僑胞，也會支持僑委會預算，並期盼明年能有機會籌組跨黨派委員團訪問非洲，關懷當地僑胞。

非洲台灣商會聯合總會長明翠中致詞時表示，感謝院長及跨黨派委員接待，台商人在海外，始終心繫台灣發展，也期盼年輕世代能持續支持台灣。