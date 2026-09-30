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韓國瑜接見新任世總會長 盼傳承文化、拓展經貿

中央社／ 台北30日電
立法院長韓國瑜（右）30日接見世界台灣商會聯合總會長溫嵐珠（左）一行，盼攜手傳承文化、拓展經貿交流。立法院提供／中央社
立法院長韓國瑜（右）30日接見世界台灣商會聯合總會長溫嵐珠（左）一行，盼攜手傳承文化、拓展經貿交流。立法院提供／中央社

立法院韓國瑜今天接見世界台灣商會聯合總會長溫嵐珠等人，雙方就各地直航與海外推廣文化交流等議題交換意見。韓國瑜表示，感謝台商僑胞心繫台灣，盼攜手傳承文化、拓展經貿交流。

世界台灣商會聯合總會近日交接，溫嵐珠甫接任第33屆總會長，是會史上第3位女性總會長。

立法院今天透過新聞稿指出，韓國瑜在民進黨立委鍾佳濱、民眾黨立委蔡春綢與國民黨立委陳永康等人陪同下，接見溫嵐珠及相關幹部，雙方就各地直航、海外推廣文化交流，以及台商在全球各地發展等議題交換意見。

韓國瑜表示，許多台商持單程機票赴海外打拚，但心中始終懷抱對家鄉的思念，每當台灣遭逢急難，包括花蓮堰塞湖災害、台南水災及921大地震等，總是即時伸出援手，立法院向台商及僑胞致上最高敬意。

韓國瑜說，台商及僑胞應鼓勵下一代繼續修習中文，尤其台灣使用的繁體中文有其獨特性，期盼各界共同努力，延續這份寶貴的文化連結，也建議僑委會持續推動相關課程。

溫嵐珠致詞時表示，世界台灣商會聯合總會成員雖然背景各異，但十分團結，一致支持政府政策，希望讓新一代了解立法院為台商所做的努力，也盼他們與國家的連結更加緊密，持續關心國家。

韓國瑜 鍾佳濱 僑委會 立法院

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