中秋疏運塞爆 鄭麗文轟陳世凱、史哲沒專業「賴總統派系就沒關係」

中秋連假高鐵塞爆、國道堵車引民怨，國民黨主席鄭麗文今在台南行動中常會怒批，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲皆無交通背景，只要是賴清德總統派系、沒專業沒有關係，沒人要負責道歉，「這就是今天台灣最大的問題」。

鄭麗文指出，中秋連假每年都會塞車，但沒有像今年塞得這麼厲害，高鐵排隊等一小時以上才擠得進去，結果陳世凱人在德國，回國後稱開車台北到台中僅兩小時，讓網路炸鍋，根本不食人間煙火。

鄭麗文怒批，陳世凱從政路連跳不只三級，其實政治資歷只有台中市議員，這樣能做中央最重要、資源最多的交通部長？高鐵董事長史哲則是高雄前市長陳菊時代的文化局長、副市長，擔任文化部長時因霸凌案下台，結果變「肥貓」當高鐵董座，對比史哲的前一任，當了十一年讓高鐵轉虧為盈，結果高鐵上軌道後遭降調，換史哲坐領高薪。

鄭麗文直言，這兩人沒專業、沒資歷、沒經驗，把全台灣最重要的交通部和高鐵交到他們手中，「憑什麼？新潮流的啦」，就像賴總統親自徵召宜蘭縣長參選人林國漳，唯一政治資歷是信賴之友會理事長，彰化縣長參選人陳素月也是新潮流，因此造成綠營分裂，所以「只要你是賴清德的派系、只要你是新潮流的，沒有專業沒有關係，交通部這種部長也可以給你當，高鐵董事長也可以拿來酬庸、分贓」。

鄭麗文表示，為什麼一個交通可以搞到這麼地糟糕、天怒人怨，沒有人要負責，一個一個出來說風涼話，沒有人道歉，「我們台灣有欠新潮流、有欠賴清德嗎？」憑什麼大官、董事長給他們做，錢給他們領，受苦的都是民眾，這就是今天台灣最大的問題。