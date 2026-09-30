快訊

餐車輕碰手肘就暴怒！空姐下跪道歉 男乘客要求「讓我踹一腳」

保健室女老師下海賣身！周休5日竟月入30萬 驚人資產曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋疏運塞爆 鄭麗文轟陳世凱、史哲沒專業「賴總統派系就沒關係」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
中秋連假疏運塞爆，國民黨主席鄭麗文（中）今在台南辦的行動中常會，怒批交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲皆無交通背景，只要是賴清德總統派系、沒專業沒有關係，沒人要負責道歉。記者吳淑玲／攝影
中秋連假疏運塞爆，國民黨主席鄭麗文（中）今在台南辦的行動中常會，怒批交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲皆無交通背景，只要是賴清德總統派系、沒專業沒有關係，沒人要負責道歉。記者吳淑玲／攝影

中秋連假高鐵塞爆、國道堵車引民怨，國民黨主席鄭麗文今在台南行動中常會怒批，交通部陳世凱、高鐵董事長史哲皆無交通背景，只要是賴清德總統派系、沒專業沒有關係，沒人要負責道歉，「這就是今天台灣最大的問題」。

鄭麗文指出，中秋連假每年都會塞車，但沒有像今年塞得這麼厲害，高鐵排隊等一小時以上才擠得進去，結果陳世凱人在德國，回國後稱開車台北到台中僅兩小時，讓網路炸鍋，根本不食人間煙火。

鄭麗文怒批，陳世凱從政路連跳不只三級，其實政治資歷只有台中市議員，這樣能做中央最重要、資源最多的交通部長？高鐵董事長史哲則是高雄前市長陳菊時代的文化局長、副市長，擔任文化部長時因霸凌案下台，結果變「肥貓」當高鐵董座，對比史哲的前一任，當了十一年讓高鐵轉虧為盈，結果高鐵上軌道後遭降調，換史哲坐領高薪。

鄭麗文直言，這兩人沒專業、沒資歷、沒經驗，把全台灣最重要的交通部和高鐵交到他們手中，「憑什麼？新潮流的啦」，就像賴總統親自徵召宜蘭縣長參選人林國漳，唯一政治資歷是信賴之友會理事長，彰化縣長參選人陳素月也是新潮流，因此造成綠營分裂，所以「只要你是賴清德的派系、只要你是新潮流的，沒有專業沒有關係，交通部這種部長也可以給你當，高鐵董事長也可以拿來酬庸、分贓」。

鄭麗文表示，為什麼一個交通可以搞到這麼地糟糕、天怒人怨，沒有人要負責，一個一個出來說風涼話，沒有人道歉，「我們台灣有欠新潮流、有欠賴清德嗎？」憑什麼大官、董事長給他們做，錢給他們領，受苦的都是民眾，這就是今天台灣最大的問題。

陳世凱 鄭麗文 史哲 中秋節 高鐵 交通部 賴清德 陳菊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

連假交通塞爆挨轟 交長今開會檢討

連假治塞 應採分流3招

直言賴清德不喜歡陳亭妃 鄭麗文談台南選情：謝龍介勝選機會大

高鐵自由座朝總量管制？ 陳世凱要求先精算人數、雙鐵需合作分流

相關新聞

10萬罰鍰已繳清！兒參加東沙體驗營爆爭議 徐佳青這樣說

僑委會委員長徐佳青兒子去年參與僑委會東沙島活動，遭監察院認定違反公職人員利益衝突迴避法，裁罰新台幣10萬元。徐佳青今天說...

韓國瑜提醒國民黨「有箭無弓」 徐巧芯：媒體不對等 8問沈伯洋甘蔗題

國民黨昨天舉辦立法實務研討會，據轉述，立法院長韓國瑜致詞時提到，國民黨團現在是「有箭沒有弓」，媒體資源嚴重不足、容錯率也很低。國民黨立委徐巧芯今天表示，昨天媒體一連問了民進黨台北市長參選人沈伯洋8題甘蔗相關問題，可見韓國瑜說得沒錯，雙方資源確實不對等，「有箭沒有弓」，正是國民黨現在面臨的困境。

【重磅快評】民進黨的「中華民國台灣」 二戰時是誰的盟友？

對於美國總統川普在川習會期間以飛虎隊作為二戰時「中美同盟」的例證，多位賴政府官員包括陸委會副主委沈有忠、外交部次長吳志中等駁斥不符歷史事實。中華民國和美國在二戰並肩作戰的歷史當然不容改變，但若回到民進黨現在的史觀，川普的說法不但不能說是錯的，甚至可以說，依照民進黨的主張，二戰時的台灣，不但不是美國的盟友，甚至是敵人。

中秋疏運塞爆 鄭麗文轟陳世凱、史哲沒專業「賴總統派系就沒關係」

中秋連假高鐵塞爆、國道堵車引民怨，國民黨主席鄭麗文今在台南行動中常會怒批，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲皆無交通背景，只要是賴清德總統派系、沒專業沒有關係，沒人要負責道歉，「這就是今天台灣最大的問題」。

「讓台灣在自由世界占有一席之地」林佳龍投書丹麥媒體 籲挺台參與聯合國

台灣推動參與聯合國之際，外交部長林佳龍投書丹麥媒體指出，中國蓄意歪曲1971年聯合國第2758號決議，企圖阻止台灣參與國...

賴總統：追加預算6076億元分六大面向 請立院盡速完成審議

賴清德總統兼民進黨主席30日於民進黨中常會表示，立法院新會期昨天正式開議，行政院長卓榮泰也率領各部會首長到立法院進行施政報告。新的會期開始，也代表國家重要的政策與預算，將進入立法院審議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。