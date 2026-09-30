「讓台灣在自由世界占有一席之地」林佳龍投書丹麥媒體 籲挺台參與聯合國

台灣推動參與聯合國之際，外交部長林佳龍投書丹麥媒體指出，中國蓄意歪曲1971年聯合國第2758號決議，企圖阻止台灣參與國際組織，恐為未來可能之軍事行動提供藉口。他強調，自由世界需要台灣，聯合國也需要台灣的參與。

丹麥網媒「全球新聞」（GLOBALNYT）29日刊出林佳龍題為「讓台灣在自由世界中占有一席之地」的投書，呼籲支持台灣參與聯合國。

林佳龍指出，基於規則之國際秩序正面臨日益嚴峻挑戰，專制國家正試圖改寫遊戲規則，以符自身利益。就連「聯合國憲章」中最基本原則，即和平解決爭端及禁止武力威脅，如今亦受到公開挑戰。

他警示，國際社會正處於十字路口。若不攜手捍衛法治、維護安全，恐將放任專制國家挑戰自由世界及自決權，最終拖垮民主。

林佳龍提到，太平洋地區情況尤其嚴峻，該區域安全正承受來自中國日益增長之壓力，中國利用軍事恐嚇、網路入侵及經濟脅迫，試圖改變現有規則及規範。

他強調，台灣一直站在捍衛自由及民主之最前線，將繼續維護現狀。但地區和平與穩定並非僅對台灣有利，台灣海峽為世上最繁忙航道之一，也是國際供應鏈之重要動脈。七大工業國集團（G7）聲明以及一系列峰會、部長級會議皆強調台海和平對世界之重要性。

林佳龍表示，中國蓄意歪曲1971年聯合國第2758號決議，並試圖破壞國際秩序。該決議僅涉及中國於聯合國之代表權，並未提及台灣，未就台灣政治地位表明立場，更未提及台灣與聯合國體系之參與，但中國卻將其與所謂「一個中國原則」混為一談，企圖阻止台灣參與國際組織。倘中國持續上述歪理，將會開創一項危險法律先例，更恐為未來可能之軍事行動提供藉口。

他指出，台灣於先進製造業、災害防備及公共衛生領域擁有豐富之國際專業知識。身為半導體及人工智慧領域領導者，台灣致力於建立具韌性且獨立於專制政權外之供應鏈。透過於巴拉圭建立醫療資訊系統、於史瓦帝尼建立戰略石油儲備及在帛琉提供智慧醫療解決方案等具體合作項目，台灣持續加強能源安全及永續發展。

林佳龍說，今年聯合國第81屆大會將信任及體制轉型作為主要議題，台灣也認同這些目標。但信任始於人人平等，倘一個建設性且值得信賴的成員被不公正地排除在外，轉型就無法完成。

林佳龍最後強調，「自由世界需要台灣，一個更強大的聯合國也需要台灣的實際參與」。