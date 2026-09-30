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韓國瑜接見南韓駐台代表 盼深化兩國互動交流

中央社／ 台北30日電
立法院長韓國瑜（右）30日接見駐台北韓國代表部代表黃載皓（左）一行，期盼台灣與韓國增加互動交流，深化對彼此的瞭解。 立法院提供／ 中央社
立法院長韓國瑜（右）30日接見駐台北韓國代表部代表黃載皓（左）一行，期盼台灣與韓國增加互動交流，深化對彼此的瞭解。 立法院提供／ 中央社

立法院長韓國瑜今天接見駐台北韓國代表部代表黃載皓一行，韓國瑜表示，歡迎黃載皓來台履新，當前東亞情勢敏感複雜，期盼台灣與韓國增加互動交流，深化對彼此的瞭解。

立法院今天透過新聞稿指出，韓國瑜下午接見黃載皓（Dr. Hwang Jaeho）時說，他曾就讀政治大學東亞研究所，對於黃載皓過去曾於政治大學國際關係研究中心擔任訪問學者的經歷倍感親切，也對韓國朋友熱情豪爽的性格印象深刻。當前東亞情勢敏感複雜，期盼台灣與韓國增加互動交流，深化對彼此的瞭解。

黃載皓指出，38年前他首次來台求學，除完成學業外亦曾走訪各地，對台灣有著深厚情感，此次出任駐台代表，時常提醒自己「莫忘初衷」，期盼持續深化韓台實質交流。

立法院表示，黃載皓並分享對中華傳統思想的興趣，提及王陽明「知行合一」及道德經「上善若水」等理念，盼未來能就國際情勢、兩岸關係及區域發展等議題與韓國瑜交換意見。

立法院指出，會中雙方就東亞情勢、台韓交流及民間往來等議題廣泛交換意見，拜會歷時約30分鐘，氣氛融洽友好。

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