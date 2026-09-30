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賴總統：追加預算6076億元分六大面向 請立院盡速完成審議

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統今天延續上午出席活動的穿搭，也著花襯衫主持民進黨中常會。聯合報系資料照
身兼民進黨主席的賴清德總統今天延續上午出席活動的穿搭，也著花襯衫主持民進黨中常會。聯合報系資料照

賴清德總統兼民進黨主席30日於民進黨中常會表示，立法院新會期昨天正式開議，行政院長卓榮泰也率領各部會首長到立法院進行施政報告。新的會期開始，也代表國家重要的政策與預算，將進入立法院審議。

賴總統指出，這個會期是重要的預算會期，行政院除了明年度中央政府總預算案之外，也因應民生安定、社福津貼與軍公教人員加給、國防戰力提升，以及災後復原重建等新增經費需求，提出今年度中央政府總預算追加預算案，送請立法院審議。

賴總統提到，這次追加編列6,076億元歲出預算，重點包括「穩定民生」、「社福加碼」、「提升待遇」、「災後重建」、「強化國防」及「啟動兒少成長津貼」等六大面向。

第一，在穩定民生面向，編列了1,875億元，包括：經濟部補貼中油公司汽柴油及天然氣價格凍漲、上半年台電電價凍漲、交通部補貼國內大眾運輸經費，以及農業部補貼化學肥料原料與遠洋漁船經費等，用以穩定國內物價、減輕民眾生活負擔。

第二，在社福加碼面向，持續擴大對弱勢民眾照顧，像是老農津貼提高到1萬元、國民年金提高到5千元，並編列六大社福津貼給付215億元，讓政府的照顧，能夠更進一步落實到需要幫助的家庭。

第三，在提升待遇面向，為強化政府留才、攬才的競爭力，追溯自今年7月1日起，調增軍公教人員專業加給與主管加給，也同步調增議員助理與村里長事務補助費，以及海巡人員各項勤務加給。

第四，在災後重建面向，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建工作，增加辦理萬榮導流堤改善與河道疏浚等工作；同時，也編列因應非洲豬瘟去化場豬隻產銷穩定措施，以及廚餘輔導方案所需經費。

第五，在強化國防面向，由於行政院原先提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，經立法院審議後，遭刪除4,700億元。

基於「國家安全不能等，國防預算不能等，國防自主也不能等」，行政院特別考量到濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機與小型自殺無人艇等三項無人載具，都是國軍發展不對稱戰力的重要項目，也具有建軍的急迫性，也編列到這次追加預算中。

第六，在啟動兒少成長津貼面向，為了讓明年度1月1日起發放「0到18歲成長津貼」的政策，能夠如期如質展開，相關部會已啟動必要作業，所以這次追加預算案，也編列辦理前置作業經費。

賴總統表示，從穩定物價、照顧弱勢、提升待遇，到災後重建、強化國防，以及支持下一代成長，可以看到這次追加預算案所處理的，都是國家當前非常重要、也非常迫切的事情。

他希望所有黨公職能夠協助行政團隊，加強對社會各界宣導與說明。讓社會大眾清楚了解，政府這次提出追加預算案，是關係到每一個家庭、每一個地方，以及台灣整體的安全與發展。

他也呼籲立法院朝野各黨團，新會期開始之後，都能夠回到理性討論的議事軌道，凝聚共識，儘速完成相關預算審議。尤其面對民生、災後重建、社會福利與國家安全等迫切需要，更不能因為政治對立，而讓人民等待。讓好的政策能夠順利落實，讓政府有足夠的資源解決問題。

追加預算 卓榮泰 賴清德

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