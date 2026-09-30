國台辦稱中共是抗戰中流砥柱 民進黨：台灣人民熟悉歷史

針對國台辦指中共成為堅持抗戰的中流砥柱，民進黨發言人吳崢今天表示，台灣人民熟悉的抗戰歷史，包含「一分抗日、兩分應付、七分發展」，民進黨會密切關注，中共是否持續在國際上削弱台灣及中華民國的主體性。

針對川習會談及二戰歷史及中共相關敘事，有台灣媒體與大陸國台辦發言人張晗今天在國台辦例行記者會上出現多次交鋒，張晗聲稱抗戰期間中國共產黨「制定正確的戰略策略，開闢廣大敵後戰場，成為堅持抗戰的中流砥柱」。

民進黨今天下午召開中常會，吳崢會後接受媒體採訪。媒體詢問，國台辦指中共是抗戰的中流砥柱，並指控民進黨歪曲抗戰歷史，但面對台灣媒體追問台灣民眾支持的中華民國是否也被視為台獨時，國台辦未正面回應。

吳崢表示，民進黨的記者會並非歷史教室，但包括他在內，台灣人民在成長過程中，對於二戰的歷史耳熟能詳，包含中共在二次大戰及抗日期間的角色，大家都聽過「一分抗日、兩分應付、七分發展」這句話，這是台灣大街小巷都非常熟悉的一段歷史。

他指出，民進黨主席賴清德去年也特別向國人說明，已關注到中國在國際上散播「3個80年」的錯誤歷史論述，企圖歪曲、篡改過去的歷史軌跡，近期包含駐美代表俞大㵢、外交部次長吳志中等，也都針對中方的不實論述做出回應。

吳崢表示，對於中共是否在國際上持續企圖以輿論戰、論述戰等方式，削弱台灣、中華民國的主體性，民進黨會繼續密切關注。

此外，與會者轉述，兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會提及，今年11月28日的九合一地方大選，民進黨的競選主軸為「台灣好生活」，這對應到「加薪、減稅、增福利、減負擔」等4大措施，具體形式就是呈現在預算案裡面，期許黨公職一起正面論述。