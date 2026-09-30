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影／蔣萬安酸跟進免費午餐 黃偉哲反擊「講太多話沒有用」：好好做就對了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲回應台北市長蔣萬安，竟然率先推動免費營養午餐，但「既然要做，就要做好」，而不是一下子出現水果大小數量爭議、學生拉肚子等食安狀況，甚至有廚餘處理爭議，出了事才到學校視察並拿「鹹度儀」測鹹度。記者吳淑玲／翻攝
台南市長黃偉哲回應台北市長蔣萬安，竟然率先推動免費營養午餐，但「既然要做，就要做好」，而不是一下子出現水果大小數量爭議、學生拉肚子等食安狀況，甚至有廚餘處理爭議，出了事才到學校視察並拿「鹹度儀」測鹹度。記者吳淑玲／翻攝

針對台北市長蔣萬安指出台南經過猶豫之後才跟進免費營養午餐政策，台南市長黃偉哲直言，蔣萬安率先推動免費營養午餐，但「既然要做，就要做好」，而不是一下子出現水果大小數量爭議、學生拉肚子等食安狀況，甚至有廚餘處理爭議，出了事才到學校視察並拿「鹹度儀」測鹹度。黃偉哲強調「講太多話沒有用，好好做就對了。」

黃偉哲指出，台南與台北的財政條件不同，身為市長必須考慮政策能不能長久、財政能不能負擔，因此確實經過審慎評估才做出決定。他強調，推動免費營養午餐，「最重要的不是政策評估時間的長短，也不是鹹度、甜度，而是政府對孩子的態度」。

黃偉哲表示，台南在財政相對困難的情況下，任何涉及長期、大規模財政支出的政策，都必須審慎評估。「沒錯，我是猶豫了很久，才考慮跟上。」但從台北宣布政策到台南做出決定，實際上也僅相隔數日。黃偉哲強調，政策可以審慎評估，但台南對營養午餐食安的把關及品質的提升，不是決定免費之後才開始，而是已經準備很久、也做了很久。

黃偉哲指出，目前台南學校午餐自辦率達94.5%，全市設有57處中央廚房、供應163校，聯合供餐率達81%；過去8年增聘25名專業營養師，目前共有78名專業營養師協助菜單審核及營養教育，並投入逾7億元改善廚房硬體設備，從制度、人力到硬體持續提升校園午餐品質。

除了食安與營養，台南也把孩子「喜不喜歡吃、吃不吃得完」納入午餐品質管理。市府透過精準備餐、調整菜單及廚餘秤重回饋，全市學校每日平均廚餘量已由8100公斤降至4650公斤，減少約43%；今年更補助8所學校試辦智慧廚餘處理設備，可減少70%至90%以上的廚餘體積與重量。

黃偉哲表示，免費是政策，品質才是責任；把孩子每一餐顧好，才是政府應該有的態度。「真心希望蔣萬安市長能把營養午餐做好。講再多都沒有用，好好做就對了。」

台南市長黃偉哲日前視察學生營養午餐及操作智慧廚餘機，強調「不管收費或免費，都要把營養午餐做好。免費不代表可以犧牲品質。」圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲日前視察學生營養午餐及操作智慧廚餘機，強調「不管收費或免費，都要把營養午餐做好。免費不代表可以犧牲品質。」圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲日前視察學生營養午餐，強調「不管收費或免費，都要把營養午餐做好。免費不代表可以犧牲品質。」圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲日前視察學生營養午餐，強調「不管收費或免費，都要把營養午餐做好。免費不代表可以犧牲品質。」圖／台南市政府提供

蔣萬安 黃偉哲 營養午餐 台南 台北

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