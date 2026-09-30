黃偉哲發文酸蔣萬安 藍反批拿兒童健康作秀：遮掩政策跟進的尷尬

台南市長黃偉哲在臉書發文酸台北市長蔣萬安視察營養午餐「忙的是態度不是鹹度」，國民黨發言人、台南市議員蔡宗豪今反批，黃偉哲用風涼話抹黑基層團膳與家長志工的辛苦，不僅輕忽兒童飲食健康，更是掩飾自己在「免費營養午餐」政策上猶豫不決、最終只能被動跟進的尷尬。

蔡宗豪指出，台北市政府透過鹹度計進行科學化檢測，是防止學童攝取過多鈉含量、照顧孩子發育的既定標準作業流程（SOP）。從食材品質、衛生安全到營養成分，每一道關卡都需要嚴謹的把關。

蔡宗豪說，科學量測食安與營養是守護學童健康的基礎，難道在黃偉哲眼中，用科學數據守護孩子的健康叫做「作秀」？那台南市的營養午餐把關難道全憑「感覺」和「態度」嗎？

蔡宗豪表示，台北市早已推動優質免費營養午餐政策，成果有目共睹，台南市政府是在各界持續呼籲下，經過長期的猶豫與拖延才勉強跟進。黃偉哲不檢討台南市在學生福祉上的落後，反而對認真落實食安檢測的台北市政府酸言酸語，根本是「拿孩子的健康搞政治蹭熱度」。

蔡宗豪呼籲，做政治秀不能填飽孩子的肚子，更不能確保食材的安全。請黃偉哲收起酸言酸語，把心思放在如何提升台南市營養午餐的品質與檢測機制上，以實際行動拿出守護台南學童健康的真態度，別再讓政治口水淹沒了孩子的權益。