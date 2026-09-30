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10萬罰鍰已繳清！兒參加東沙體驗營爆爭議 徐佳青這樣說

中央社／ 台北30日電
僑委會委員長徐佳青兒子去年參與僑委會東沙島活動，遭監察院認定違反公職人員利益衝突迴避法，裁罰新台幣10萬元。聯合報系資料照片
僑委會委員長徐佳青兒子去年參與僑委會東沙島活動，遭監察院認定違反公職人員利益衝突迴避法，裁罰新台幣10萬元。聯合報系資料照片

僑委會委員長徐佳青兒子去年參與僑委會東沙島活動，遭監察院認定違反公職人員利益衝突迴避法，裁罰新台幣10萬元。徐佳青今天說，她事前事後皆請教過法律專家，得到的答案都無違法之虞，因為沒有利益、遑論利益衝突，但因超過訴願期，因此她已繳清相關費用。

台灣民眾黨立法院黨團日前質疑，僑委會去年舉辦「2025僑青東沙生態體驗營」是徐佳青為兒子量身打造的活動，更指監察院已認定徐佳青違反利益衝突迴避法，開罰10萬元。徐佳青先前解釋，僑委會應海委會邀請舉辦此活動4年，前3次都因報名人數不足未能成行，只有去年成行，活動報名資格限僑生與僑青，她兒子也符合報名資格。

徐佳青在「國慶回家、僑胞好禮」開箱記者會被問及此事，她表示，她不認為有違反利益衝突迴避法，但因她人一度在國外錯過了訴願期，因此已經繳完相關費用。

她強調，在此活動前後都諮詢過法律專家，得到的答案皆無違法之虞，主要是自始沒有利的問題，因此也沒有利益衝突，但是行政規定就是行政規定，既然已經錯過訴願期，她也無話可說。

對於民進黨廉政會曾提及此案，徐佳青表示，廉政會僅就此案是否適用利益衝突迴避法進行討論，並非列入調查，她也很高興此案已由檢調偵辦中，相信會水落石出。民眾黨8月13日已就此案告發徐佳青涉貪污治罪條例圖利等罪，台北地檢署分案偵辦，將徐佳青列「他字案」被告。

東沙 徐佳青 僑委會 海委會 監察院

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