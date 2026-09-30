快訊

松山區10名國小生吃完小卷後吐瀉 教育局回應曝學生狀況

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

捲租金爭議…Tony中英文聲明怒揭真相 心疼愛妻隋棠蒙受不白之冤

聽新聞
0:00 / 0:00

盼立院新會期 賴總統呼籲：朝野各黨團盡速完成預算審議

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統今天延續上午出席活動的穿搭，也著花襯衫主持民進黨中常會。聯合報系資料照
身兼民進黨主席的賴清德總統今天延續上午出席活動的穿搭，也著花襯衫主持民進黨中常會。聯合報系資料照

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，呼籲立法院朝野各黨團，在新會期開始之後，都能夠回到理性討論的議事軌道，凝聚共識，盡速完成各項預算審議，尤其面對民生、災後重建、社會福利與國家安全等迫切需要，更不能因為政治對立，而讓人民等待。

賴清德指出，立法院新會期昨天正式開議，行政院卓榮泰院長也率領各部會首長到立法院進行施政報告，新的會期開始，也代表國家重要的政策與預算，將進入立法院審議。

賴清德說，這個會期是重要的預算會期，行政院除了明年度中央政府總預算案之外，也因應民生安定、社福津貼與軍公教人員加給、國防戰力提升，以及災後復原重建等新增經費需求，提出今年度中央政府總預算追加預算案，送請立法院審議。這次追加編列6076億元歲出預算，重點包括「穩定民生」、「社福加碼」、「提升待遇」、「災後重建」、「強化國防」及「啟動兒少成長津貼」等六大面向。

賴清德表示，從穩定物價、照顧弱勢、提升待遇，到災後重建、強化國防，以及支持下一代成長，可以看到這次追加預算案所處理的，都是國家當前非常重要、也非常迫切的事情。

賴清德指出，希望所有黨公職能夠協助行政團隊，加強對社會各界宣導與說明，讓社會大眾清楚了解，政府這次提出追加預算案，是關係到每一個家庭、每一個地方，以及台灣整體的安全與發展，讓好的政策能夠順利落實，讓政府有足夠的資源解決問題，也讓人民能夠早一天感受到政府的照顧，以及政府帶來的改變。

賴清德 朝野 卓榮泰 行政院 立法院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

立院今開議…賴卓促審預算 藍：非橡皮圖章

選舉效應…朝野加碼老農津貼 盼速通過

藍委不進場、白委不捧場 卓榮泰立院施政報告拋4懇求場面冷清

無言抗議…卓揆施政報告 藍白全缺席

相關新聞

蔣萬安測午餐鹹度被酸爆...殷瑋轟沈伯洋外行話：其實是嘲笑到這些人

金華國中營養午餐風波延燒，台北市長蔣萬安昨視察並測鹹度，被綠營酸「大安鹹人」？對手沈伯洋今受訪酸「測鹹度跟衛生的關聯性？有點難以揣測可能要直接問蔣」。研考會主委殷瑋今反擊，沈嘲笑的不是蔣萬安，而是金華包括家長等努力多年的人。

鞭刑公投不成藍委轉推入法 白委：必須經過充分公共討論

有關國民黨立法院黨團提出「鞭刑入法」修法，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，尊重國民黨團提案修法的權利，這種刑罰手段的重大調整，必須經過充分的公共討論，民眾黨先前也曾經舉辦黨內辯論，很遺憾卻被中選會毫無道理的沒收，完全踐踏人民當家作主的權利。

韓國瑜提醒國民黨「有箭無弓」 徐巧芯：媒體不對等 8問沈伯洋甘蔗題

國民黨昨天舉辦立法實務研討會，據轉述，立法院長韓國瑜致詞時提到，國民黨團現在是「有箭沒有弓」，媒體資源嚴重不足、容錯率也很低。國民黨立委徐巧芯今天表示，昨天媒體一連問了民進黨台北市長參選人沈伯洋8題甘蔗相關問題，可見韓國瑜說得沒錯，雙方資源確實不對等，「有箭沒有弓」，正是國民黨現在面臨的困境。

【重磅快評】民進黨的「中華民國台灣」 二戰時是誰的盟友？

對於美國總統川普在川習會期間以飛虎隊作為二戰時「中美同盟」的例證，多位賴政府官員包括陸委會副主委沈有忠、外交部次長吳志中等駁斥不符歷史事實。中華民國和美國在二戰並肩作戰的歷史當然不容改變，但若回到民進黨現在的史觀，川普的說法不但不能說是錯的，甚至可以說，依照民進黨的主張，二戰時的台灣，不但不是美國的盟友，甚至是敵人。

盼立院新會期 賴總統呼籲：朝野各黨團盡速完成預算審議

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，呼籲立法院朝野各黨團，在新會期開始之後，都能夠回到理性討論的議事軌道，凝聚共識，盡速完成各項預算審議，尤其面對民生、災後重建、社會福利與國家安全等迫切需要，更不能因為政治對立，而讓人民等待。

藍委提案公投可否決憲法法庭判決 綠批：毀憲亂政

民進黨團副幹事長陳培瑜今天指出，國民黨團將2項公投法提案列為優先法案，包括可用全民公投否決憲法法庭的判決結果、立法院通過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。