盼立院新會期 賴總統呼籲：朝野各黨團盡速完成預算審議

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，呼籲立法院朝野各黨團，在新會期開始之後，都能夠回到理性討論的議事軌道，凝聚共識，盡速完成各項預算審議，尤其面對民生、災後重建、社會福利與國家安全等迫切需要，更不能因為政治對立，而讓人民等待。

賴清德指出，立法院新會期昨天正式開議，行政院卓榮泰院長也率領各部會首長到立法院進行施政報告，新的會期開始，也代表國家重要的政策與預算，將進入立法院審議。

賴清德說，這個會期是重要的預算會期，行政院除了明年度中央政府總預算案之外，也因應民生安定、社福津貼與軍公教人員加給、國防戰力提升，以及災後復原重建等新增經費需求，提出今年度中央政府總預算追加預算案，送請立法院審議。這次追加編列6076億元歲出預算，重點包括「穩定民生」、「社福加碼」、「提升待遇」、「災後重建」、「強化國防」及「啟動兒少成長津貼」等六大面向。

賴清德表示，從穩定物價、照顧弱勢、提升待遇，到災後重建、強化國防，以及支持下一代成長，可以看到這次追加預算案所處理的，都是國家當前非常重要、也非常迫切的事情。

賴清德指出，希望所有黨公職能夠協助行政團隊，加強對社會各界宣導與說明，讓社會大眾清楚了解，政府這次提出追加預算案，是關係到每一個家庭、每一個地方，以及台灣整體的安全與發展，讓好的政策能夠順利落實，讓政府有足夠的資源解決問題，也讓人民能夠早一天感受到政府的照顧，以及政府帶來的改變。