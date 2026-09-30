藍委提案公投可否決憲法法庭判決 綠批：毀憲亂政

民進黨團副幹事長陳培瑜今天指出，國民黨團將2項公投法提案列為優先法案，包括可用全民公投否決憲法法庭的判決結果、立法院通過的公投案，中選會不得拒絕辦理，引發法律專業人士批評，持續擴張立法權、打壓司法權與行政權。

民進黨立法院黨團副幹事長、立委陳培瑜在臉書發文指出，國民黨團與國民黨立委翁曉玲把2項公投法提案列為優先法案，第一，可用全民公投否決憲法法庭的判決結果，增訂「憲法法庭就總統、副總統彈劾案件外所為裁判主文全部或一部之複決」得適用全國性公投。公投通過後，原憲法法庭裁判失其效力。被宣告違憲之法律，恢復其效力。

陳培瑜指出，針對第一案，前總統馬英九提名的前大法官黃虹霞指出，公投制度是讓人民複決法律、創制原則或決定重大政策，「並不包含」司法判決。除非修憲，否則任何機關或人民、包含總統在內，都不能宣告憲法法庭判決無效。立法院不能透過修正公投法，讓人民以公投方式推翻或宣告憲法法庭判決無效。因此國民黨團的修法恐有違憲疑慮。

陳培瑜說，台大法律系教授林春元也比喻，憲法法庭如同球賽裁判，如果改用「觀眾投票」來決定判決與勝負，比的就不是球賽，而是比誰較會動員。

陳培瑜表示，東吳大學法律系教授張嘉尹說，依照釋字第645號，立法院制定公投法不得逾越各憲政機關相互制衡的界線。若修法允許人民以公投推翻憲法法庭判決，是侵奪司法權的核心權限，既逾越憲法許可的公民複決界限，也逾越立法權的界限。

另外，陳培瑜說，國民黨團所提第二項公投提案，是立法院通過的公投案，中選會不得拒絕辦理。中選會主委游盈隆曾表示，雖尊重立法院多數提出的公投，但中選會依公投法與中選會組織法，仍有審查權責，須判斷該案是否符合公投法所稱「重大政策之創制或複決」。

陳培瑜表示，看到這2項提案被列入優先法案，代表國民黨與翁曉玲完全沒有收斂，反而變本加厲，仍然覺得「我就是比你大」，持續擴張立法權、打壓司法權與行政權，完全就是毀憲亂政。