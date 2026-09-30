中秋連假塞爆 黃國昌喊究責：陳世凱、史哲欠人民一個道歉

中秋連假高鐵塞爆，國道成為大型停車場，民眾黨主席黃國昌今天說，此事凸顯交通部高層應變大有問題，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲都欠人民一個道歉，交通部也應該徹底檢討、咎責到底，他也將責成民眾黨立法院黨團將要求相關單位到立法院進行專案報告。

民眾黨今天舉行黨政聯繫會議，黃國昌在會中指出，高鐵單日運量34.8萬人次創下歷史新高，然而9月24日高鐵各大車站卻是塞爆，自由座旅客湧入對號座、擠進商務車廂，收假日更有旅客在台中站月台排隊1小時，左營站的候車人龍甚至一路排進大廳。

黃國昌再指，國道多處同樣呈現壅塞，台北往宜蘭的國道客運尖峰甚至有1800人同時候車，有人買得到票卻擠不到自己的座位，選擇自行駕車卻一路塞。好好的連假返鄉變受難記，搭高鐵、坐客運或自己開車都在受苦，交通部不能再拿「旅運量太大」當藉口，這就是疏運沒有做好。

黃國昌表示，陳世凱面對民怨時聲稱「坐鎮不是一定要坐在辦公室」，還說交通部最大目標是不讓旅客滯留，交通部長的責任是解決問題，而不是廢話一堆，陳世凱叫人民「不要都擠在同一個運具」，時任交通部長林佳龍要求人民「要做聰明用路人、趨吉避凶」，兩人實在半斤八兩。

黃國昌說，此事凸顯交通部高層應變大有問題，陳世凱、史哲與台鐵董事長鄭光遠等人共赴德國柏林參加國際軌道展，鄭光遠返台後立即投入第一線應變，至於陳世凱也在隔天清晨返回台灣，然而卻直到連假最後一天才與史哲現身高鐵台中站視察擺拍，陳世凱與史哲欠人民一個道歉，交通部也應該徹底檢討咎責到底。

黃國昌指出，交通部今天召集相關單位召開檢討會議，「今天檢討出的改善措施，下一個連假就要看得到落實」，民眾黨要求交通部提出三項制度改革，首先是檢討自由座無限量售票，建立高鐵「區間折返全自由座列車」尖峰預備機制，再來是建立離峰優惠票價制度，最後則是全面提升交通資訊透明度與AI運量預測能力。

黃國昌表示，自己將會責成民眾黨立法院黨團，要求交通部、高鐵到國會進行專案報告，並且具體提出疏運優化方案。交通部應該盡快把改善措施、啟動標準和完成時間向社會交代清楚，不要等到下一個連假人潮一來，又再次讓人民承受一次同樣的亂象。