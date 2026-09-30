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鞭刑公投不成藍委轉推入法 白委：必須經過充分公共討論

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨立法院黨團今天舉行「鞭刑入法」記者會，凡重大詐欺、性暴力、毒駕、虐童等得宣告「強制鞭打」（鞭刑），宣告鞭3下以上12下以下。記者屈彥辰／攝影
國民黨立法院黨團今天舉行「鞭刑入法」記者會，凡重大詐欺、性暴力、毒駕、虐童等得宣告「強制鞭打」（鞭刑），宣告鞭3下以上12下以下。記者屈彥辰／攝影

有關國民黨立法院黨團提出「鞭刑入法」修法，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，尊重國民黨團提案修法的權利，這種刑罰手段的重大調整，必須經過充分的公共討論，民眾黨先前也曾經舉辦黨內辯論，很遺憾卻被中選會毫無道理的沒收，完全踐踏人民當家作主的權利。

立法院先前提出「鞭刑公投」遭到中選會否決，國民黨立法院黨團今天再度提出「鞭刑入法」修法，國民黨團首席副書記長洪孟楷說明，舉凡重大詐欺、性暴力、毒駕、虐童等得宣告「強制鞭打」（鞭刑）。根據草案規定，法院得宣告3下以上、12下以下強制鞭打，數罪併罰最高12下。

陳清龍稍早受訪時表示，尊重國民黨團提案修法的權利，這種刑罰手段的重大調整，必須經過充分的公共討論，民眾黨團先前也有舉辦黨內辯論，就是希望讓不同觀點都能獲得呈現，共同尋求遏止毒駕、性暴力、虐童致死傷及重大詐欺等犯罪的有效解方。

陳清龍說，刑罰手段是否納入鞭刑，本來應該透過公投讓全民共同參與與決定，然而卻被中選會毫無道理的沒收，完全踐踏人民當家作主的權利。

鞭刑 公投 洪孟楷

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