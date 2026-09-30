韓國瑜稱國民黨沒有容錯率 朱立倫：講得很精準、要謹慎面對

國民黨昨在立法院舉行立法實務研討會，傳出立法院長韓國瑜會中表示，社會對國民黨容錯率較低，並以自身遭受攻擊為例，稱「全台灣被黑得最慘的人是我」。前國民黨主席朱立倫今天表示，韓院長講得非常精準，民進黨執政期間，用顯微鏡、放大鏡對在野黨，「無中生有都有了，更何況一絲一毫縫隙，一定要謹慎面對」。

據與會藍委轉述，韓國瑜提到，社會對國民黨的容錯率相對較低，韓以自身經驗勉勵黨籍立委說，如果大家覺得很痛苦，可以想想他，「因為全台灣被黑得最慘的人是我」。他並以季麟連曾公開批評他為例，表示自己即使遭到批評，見到對方仍會笑臉迎人，藉此提醒黨內同志要有肚量、心胸開闊，最重要的是團結。

朱立倫今天到台中逢甲大學演講，會前他受訪表示，韓院長講得非常精準，民進黨執政這段期間，用顯微鏡、放大鏡對在野黨，不管用司法力量或是媒體資源，都無限放大任何可能的問題，絕對要非常嚴肅、小心謹慎面對，沒有一絲一毫的空間。

朱立倫強調，「無中生有都有了，更何況任何一絲一毫縫隙，就會創造無限大的可能負面，我們一定要謹慎面對」。