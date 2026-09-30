聽新聞
0:00 / 0:00
韓國瑜稱國民黨沒有容錯率 朱立倫：講得很精準、要謹慎面對
國民黨昨在立法院舉行立法實務研討會，傳出立法院長韓國瑜會中表示，社會對國民黨容錯率較低，並以自身遭受攻擊為例，稱「全台灣被黑得最慘的人是我」。前國民黨主席朱立倫今天表示，韓院長講得非常精準，民進黨執政期間，用顯微鏡、放大鏡對在野黨，「無中生有都有了，更何況一絲一毫縫隙，一定要謹慎面對」。
據與會藍委轉述，韓國瑜提到，社會對國民黨的容錯率相對較低，韓以自身經驗勉勵黨籍立委說，如果大家覺得很痛苦，可以想想他，「因為全台灣被黑得最慘的人是我」。他並以季麟連曾公開批評他為例，表示自己即使遭到批評，見到對方仍會笑臉迎人，藉此提醒黨內同志要有肚量、心胸開闊，最重要的是團結。
朱立倫今天到台中逢甲大學演講，會前他受訪表示，韓院長講得非常精準，民進黨執政這段期間，用顯微鏡、放大鏡對在野黨，不管用司法力量或是媒體資源，都無限放大任何可能的問題，絕對要非常嚴肅、小心謹慎面對，沒有一絲一毫的空間。
朱立倫強調，「無中生有都有了，更何況任何一絲一毫縫隙，就會創造無限大的可能負面，我們一定要謹慎面對」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。