批勞動部索資等一個月已讀不回 陳菁徽：躲預算會期監督

國民黨立委陳菁徽今日公開質疑，9月初向部會索取近5年計畫成效，衛福部與環境部一周內即回覆，勞動部拖延整整一個月「已讀不回」，去年類似情況也曾發生。食藥署計畫執行率0%都願受檢驗，勞動部連基本資料都遲不提供，立委如何監督？

陳菁徽表示，勞動部拖了整整一個月，還在「已讀不回」。去年年底，她就在質詢台上公開質問勞動部長洪申翰，索取的資料已經等了一個多月，為什麼遲遲不回覆？沒想到，今年同樣的情況又再度上演。

陳菁徽說，今年9月初，她向衛福部、勞動部及環境部發文，索取近5年的計畫執行成效。衛福部、環境部7天就回函，勞動部卻拖了一個月，至今仍然沒有回覆。同樣是索取資料，為什麼只有勞動部一拖再拖？

陳菁徽質疑，是預算和計畫多到整理不完，還是執行成效差到不敢公開？衛福部的預算規模、業務範圍如此龐大，都能提供資料，勞動部到底還在拖什麼？

陳菁徽指出，就連食藥署的計畫出現0%執行率，資料都願意拿出來接受檢驗。執行成效不好，就說明原因、提出改善。難道拖著不給資料，問題就會自己消失嗎？

陳菁徽表示，預算會期到了，審查預算是立法委員的職責。各部會過去的預算執行得如何、計畫有沒有達到目標，都是審查未來預算的重要依據。掌握執行成效，才能確保人民辛苦繳納的稅金，真正花在刀口上。

陳菁徽說，如今勞動部連基本資料都遲遲不提供，要立法委員如何監督？又要如何向人民交代？