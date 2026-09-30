蔣萬安測午餐鹹度被酸爆...殷瑋轟沈伯洋外行話：其實是嘲笑到這些人

金華國中營養午餐風波延燒，台北市長蔣萬安昨視察並測鹹度，被綠營酸「大安鹹人」？對手沈伯洋今受訪酸「測鹹度跟衛生的關聯性？有點難以揣測可能要直接問蔣」。研考會主委殷瑋今反擊，沈嘲笑的不是蔣萬安，而是金華包括家長等努力多年的人。

殷瑋今天中午接受媒體人黃光芹的中午來開匯網路節目專訪，殷瑋也澄清，外界質疑台北市推動營養午餐免費後，是不是因為免費變偷工減料？是否免費造成安全上的問題？殷瑋說絕對不是，因不管是國小一餐的80幾元、國中的92元，免費營養午餐改變的不是價格，而是改變「由誰付錢」。免費營養午餐每餐價格都有拉高，就是希望透過價格拉高，讓品質有保障。

另外，蔣萬安昨天到金華國中視察午餐，用電子鹽度計測午餐鹹度，反遭綠營酸爆，甚至沈伯洋今受訪也酸蔣，測鹹度跟衛生的關聯性，有點難以揣測可能要直接問蔣，「並比起0.25的手勢笑...」。殷瑋今反擊，今天沈伯洋受訪時嘲笑測鹹甜度，就是在講外行話了。

殷瑋說，這個用電子鹽度計測試營養午餐鹽度，金華國中這是行之多年，做了有十年，就是為了為小孩的食安把關，而且有六關，「你要笑它？一個要選市長的人，如果覺得自己很幽默，可以繼續....。」

殷瑋也建議沈伯洋，「一個要選市長的人，如果這個不知道，可能要趕快補課」，營養跟安全，當然安全優先，但沈用這樣的口吻稱午餐測試鹽度，這不是在嘲笑蔣萬安市長，而是嘲笑金華國中努力多年包括家長在內的所有工作人員。