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蔣萬安測午餐鹹度被酸爆...殷瑋轟沈伯洋外行話：其實是嘲笑到這些人

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市研考會主委殷瑋今天中午接受媒體人黃光芹的中午來開匯網路節目專訪。截自直播
北市研考會主委殷瑋今天中午接受媒體人黃光芹的中午來開匯網路節目專訪。截自直播

金華國中營養午餐風波延燒，台北市長蔣萬安昨視察並測鹹度，被綠營酸「大安鹹人」？對手沈伯洋今受訪酸「測鹹度跟衛生的關聯性？有點難以揣測可能要直接問蔣」。研考會主委殷瑋今反擊，沈嘲笑的不是蔣萬安，而是金華包括家長等努力多年的人。

殷瑋今天中午接受媒體人黃光芹的中午來開匯網路節目專訪，殷瑋也澄清，外界質疑台北市推動營養午餐免費後，是不是因為免費變偷工減料？是否免費造成安全上的問題？殷瑋說絕對不是，因不管是國小一餐的80幾元、國中的92元，免費營養午餐改變的不是價格，而是改變「由誰付錢」。免費營養午餐每餐價格都有拉高，就是希望透過價格拉高，讓品質有保障。

另外，蔣萬安昨天到金華國中視察午餐，用電子鹽度計測午餐鹹度，反遭綠營酸爆，甚至沈伯洋今受訪也酸蔣，測鹹度跟衛生的關聯性，有點難以揣測可能要直接問蔣，「並比起0.25的手勢笑...」。殷瑋今反擊，今天沈伯洋受訪時嘲笑測鹹甜度，就是在講外行話了。

殷瑋說，這個用電子鹽度計測試營養午餐鹽度，金華國中這是行之多年，做了有十年，就是為了為小孩的食安把關，而且有六關，「你要笑它？一個要選市長的人，如果覺得自己很幽默，可以繼續....。」

殷瑋也建議沈伯洋，「一個要選市長的人，如果這個不知道，可能要趕快補課」，營養跟安全，當然安全優先，但沈用這樣的口吻稱午餐測試鹽度，這不是在嘲笑蔣萬安市長，而是嘲笑金華國中努力多年包括家長在內的所有工作人員。

蔣萬安 殷瑋 沈伯洋

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