藍營嗆監院全院對一人 民進黨團酸：對無牙假老虎太嚴厲

立法院昨行使監察院正副院長及監察委員人事同意權，27位監委被提名人全遭封殺，藍營指控監察院是「全院打一人」、「追殺政敵工具」，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄回應，這是毫無證據的指控，並稱監察院現在來看是沒有牙齒的一隻假老虎，認為這樣的指控太嚴厲。

立法院29日行使第7屆監察院院長、副院長及監察委員人事同意權，相關人事案未獲同意，民進黨團認為，在野黨到底是針對27位監委中哪一位人選，又是針對其專業或什麼條件不符合，應該做出說明，而不是黨團一致投票，就把監委被提名人全部封殺掉。

莊瑞雄今表示，監委被提名人遭封殺，造成整個憲政機關沒有辦法繼續運作，形成很大的衝擊，包括監察院可以對官員提出彈劾、糾舉等，現在沒有監委，就完全停擺，同時也沒有辦法處理人民的陳情案。

莊瑞雄說，立法院長韓國瑜希望五院院長應該坐下來，大家好好談一談，但是顯然國民黨立法院黨團總召傅崐萁沒有把韓國瑜的想法和期待放在眼裡，現在監察院長缺席，根本無法有五院。

至於傅崐萁嗆監察院是全院打一人，莊瑞雄則說，這樣的指控非常嚴厲，認為是充滿政治性的語言，指沒有監委來行使監察權，如何全院來對付一人，「這是毫無證據的指控」。莊瑞雄說，監察院現在來看的話，完全是沒有牙齒的假老虎。