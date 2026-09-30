藍委提修法重大犯罪納鞭刑 綠籲民粹立法應充分討論

國民黨立委洪孟楷今天說，鞭刑入法公投已被中選會擋下，就由國會負起責任，黨團將提出刑法部分條文修正草案，針對重大性暴力、毒駕、虐童致死致重傷及重大加重詐欺等犯罪，增列「強制鞭打」為刑法從刑，數罪併罰最高12下。

對此，民進黨團幹事長莊瑞雄說，某些國民黨立委非常喜歡鞭刑，但不是加了鞭刑，犯罪就會不見，又為何涉及叛國、重大經濟犯罪或立委犯罪不列入鞭刑。他認為，單純附和民粹的立法，應在委員會討論。

國民黨立法院黨團提出鞭刑入法公投，經中選會8月28日委員會審議，認定不符公投法「重大政策之創制或複決」規定。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄、首席副書記長洪孟楷，上午在立法院國民黨團召開「鞭刑入法—重大詐欺、性暴力、毒駕、虐童得宣告強制鞭打」記者會，提出「刑法部分條文修正草案」，針對重大性暴力、毒駕、虐童致死致重傷及重大加重詐欺等犯罪，增列「強制鞭打」為刑法從刑。

洪孟楷表示，既然鞭刑入法公投的路被擋下，就由國會負起責任，直接提案修法，讓制度回到立法院公開辯論、實質審查。

洪孟楷指出，修法並非全面推動鞭刑，而是採「特定重大犯罪、法律明文列舉、法院個案裁量」。強制鞭打不得單獨宣告，僅能附隨主刑適用，法院並須依犯罪手段、法益侵害程度、被害人人數、犯罪所得、犯後態度及再犯危險性等因素決定是否宣告。

洪孟楷指出，草案適用4類重大犯罪，包括特定毒駕及其致死、致重傷案件；加重性侵害及性侵致死致重傷等重大性暴力；重大兒虐致死致重傷；以及符合門檻的重大加重詐欺。其中加重詐欺須經宣告3年以上有期徒刑，且犯罪所得達新台幣500萬元以上或被害人達3人以上，始得併予宣告。

洪孟楷表示，草案規定法院得宣告3下以上、12下以下強制鞭打，數罪併罰最高12下；行為時未滿18歲者，執行時年滿65歲者，不得執行強制鞭打。執行前須由醫師評估並出具書面意見，執行時醫師在場，如認繼續執行有重大健康風險，應立即停止；未能執行的全部或一部強制鞭打，由法院依法以有期徒刑替代，避免刑罰效果因執行不能而落空。

對此莊瑞雄回應，刑法第33條主刑沒有鞭刑規定，國民黨立委要放進鞭刑，針對性侵、虐童，或毒駕，但例如性侵最主要是如何及時對被害人提供救助及防範發生，加了鞭刑是否就有嚇阻犯罪的作用。重大詐欺也一樣，把被害者的財產追回來，瓦解犯罪組織才是重點，不是加了鞭刑，犯罪組織就會不見，錢就要得回來。

他質疑，為何涉及叛國、重大經濟犯罪，鞭子就收起來；立委犯罪，怎不列入鞭刑。這種單純附和民粹的立法，還是應該在委員會討論。