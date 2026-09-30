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蔣萬安赴金華國中測鹹度遭質疑 藍議員嗆簡舒培、沈伯洋：無知

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
沈伯洋今天競總開箱受訪也說，更多應該要做衛生上檢驗且現場有衛生局，也有營養師，目的為何，「我就有點難以揣測，可能問他會比較清楚」。記者胡經周／攝影
沈伯洋今天競總開箱受訪也說，更多應該要做衛生上檢驗且現場有衛生局，也有營養師，目的為何，「我就有點難以揣測，可能問他會比較清楚」。記者胡經周／攝影

金華國中先前有家長反應孩童吃玩營養午餐身體不適，引起討論。台北市長蔣萬安昨天到學校視察相關流程，並親手使用鹹度檢測儀，卻遭民進黨議員簡舒培酸，「以為台北市民的智商只有三顆小藍莓。」台北市長參選人沈伯洋也稱目的難以揣測。不過藍議員指出，這僅是流程一環，這樣酸只會讓家長、老師覺得無知。

台北市長蔣萬安昨天到金華國中視察營養午餐流程，更參與測試菜品鹹度，議員簡舒培大酸，「測了鹹度，就能知道孩子為什麼吃完午餐身體不舒服嗎」家長要的是查明原因、落實把關，讓孩子在學校能安心吃飯，而且蔣萬安有向腹瀉的孩子道歉了嗎，怒嗆「蔣萬安是以為台北市民的智商只有三顆小藍莓」。

沈伯洋今天競總開箱受訪也說，大家在意為什麼學生會拉肚子，更多應該要做衛生上檢驗，鹹度的檢驗感覺是另外一件事，且現場有衛生局，也有營養師，目的為何，「我就有點難以揣測，可能問他會比較清楚。」

不過國民黨議員王欣儀反擊，金華國中家長會平常試吃團膳，餐點送到學校後，要先看菜色、份量、有沒有異物，再測量、記錄鹹度和甜度；接著分組試吃、到各班看孩子實際吃得怎麼樣，連廚餘都要分類、秤重，最後還要寫試吃報告給業者參考，鹹度檢測固然不是食安檢驗的全部，但它就是團膳試吃與把關的必經流程，更是守護孩子健康不可或缺的一環。

王欣儀諷刺，簡舒培這一酸，並沒有酸到蔣萬安，只是讓金華國中每天試吃、記錄、回報的老師、家長和志工們覺得你很無知。

台北市長蔣萬安（中）昨到金華國中視察營養午餐相關流程，並和家長、校方會談，家長會成員強調對午餐把關嚴謹。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安（中）昨到金華國中視察營養午餐相關流程，並和家長、校方會談，家長會成員強調對午餐把關嚴謹。圖／北市府提供

簡舒培 蔣萬安 沈伯洋

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