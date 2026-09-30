測營養午餐鹹度被黃偉哲酸 蔣萬安反擊：樂見黃跟進政策

台北市金華國中營養午餐風波延燒，市長蔣萬安昨視察，並拿「鹹度儀」測試午餐鹹度；台南市長黃偉哲隨後Threads分享台南作法，酸「我們忙的是營養午餐態度，不是鹹度也不是甜度」。蔣反酸「非常樂見黃偉哲市長，經過一段猶豫之後願意跟進。」

蔣萬安今天上午出席北市無菸城市負壓式吸菸區民間聯合捐贈暨啟用記者會。蔣萬安也反酸，「營養午餐免費這項政策，我也非常樂見黃偉哲市長在經過一段猶豫之後願意跟進。」蔣說，昨天到金華國中看到很多家長會志工朋友、校方的同仁，當然對於包括食材品質、安全、營養等，做最基本把關跟檢測。

蔣萬安今天表示，昨天到金華國中看我們很多家長會志工朋友、校方的同仁，當然還有午餐供應會的夥伴，這段期間他們非常辛苦，受到了相關委屈，所以給他們加油打氣跟鼓勵。

蔣說，家長會的同仁、還有午餐供會的夥伴非常辛苦，包括食材品質、安全，照著原定的SOP做相關檢測跟把關。甚至他們更進一步測食物鹹度，因為大家知道，如果過鹹，確實對孩子的健康也會有影響。對於午餐供應委員會所有夥伴、成員這麼的用心，做得更多，他給予非常高的肯定跟鼓勵。