吳乃仁還款協商無果 許宇甄批拖延荒謬：破局即刻重啟管收

台糖前董事長吳乃仁積欠台糖1.8億元，僅償還750萬元即獲撤回管收，後續還款協商未果。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，吳乃仁以「300年才能還清」為由拖延極為荒謬，國民黨團絕無法接受，嚴正要求經濟部與台糖切勿放水，若協商破局應立即重啟管收。

吳乃仁因賤賣台糖土地，被判「背信罪」定讞，連同利息積欠台糖高達1.8億元，而吳乃仁只償還750萬元下，台糖雖撤回管收，但還款協商7月中破局後，雙方律師於8月下旬再度協商後並無下文。

國民黨立委王鴻薇也曝光經濟部的回函內容，揭露台糖與吳乃仁遲遲沒有達成協議，不見台糖有任何動作。要求經濟部長龔明鑫兌現承諾，盡管理之責，向社會大眾交代是否達成協議及協議內容，否則台糖應立刻申請再將吳乃仁管收，抓回去關。

許宇甄今日也表示，針對吳乃仁管收的部分，不管是龔明鑫或者是台糖，應該要嚴正面對問題。如果吳乃仁提不出合理的還款計畫，本來就應該再度管收，而不是拖延。

許宇甄說，要300年才能還完債務，這種荒謬的理由跟藉口，如果也可以作為釋放的理由，國民黨團沒辦法接受。她強調，嚴正要求台糖，協商如果破局，要再度管收。