藍指監院成執政黨附隨組織 綠：毫無證據的指控

監察委員人事同意權案昨遭立法院否決，監院無監委續陷空轉，引發社會議論，國民黨立委質疑監院「先行程序」調查台北市長蔣萬安之子蔣得立的交換生案，質疑監院是民進黨附隨組織。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，這是充滿政治語言也毫無證據的指控。

立法院會昨天進行監察院人事同意權案記名投票表決，國民黨團、民眾黨團對監委被提名人投下不同意票，包括監察院長被提名人陳永興等27位監委被提名人，未獲超過全體立委1/2同意票，依法不得同意為第7屆監察委員。

莊瑞雄上午在立法院的黨團輿情回應記者會表示，監察院依法本來對於行政部門官員可以提出彈劾、糾舉，現在因為沒有監察委員，所以完全就停擺，衝擊更大的是人民陳情案件，因為沒有監委，沒有任何一件有辦法處理，非常的可惜。

對於在野黨質疑監察院已成為執政黨的附隨組織，莊瑞雄表示，在野黨的指控充滿政治性的語言，如果說監察院是全院對付一個人，現在沒有一位監察委員，無法行使監察權，如何來說全院、全黨去對一個人呢，這是毫無證據的指控。

莊瑞雄說，任何社會重大矚目案件，且涉及機關之間是否權力有所濫用，或是到底是否符合法制，監察院本來就應依法來做監督。監察權的行使，對於證據的調查跟收集，本來都有一些前置作業。

莊瑞雄表示，監察院現在完全是沒有牙齒的一隻紙老虎，所以說誰會受到監察院全院打1人，這個指控是太過嚴厲也缺乏證據。