快訊

下午1時0分台灣東部海域規模5.9地震 最大震度2級

亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金

江啟臣高鐵通勤遭抹「不住台中」 藍反批綠委「雙標」

聽新聞
0:00 / 0:00

藍指監院成執政黨附隨組織 綠：毫無證據的指控

中央社／ 台北30日電

監察委員人事同意權案昨遭立法院否決，監院無監委續陷空轉，引發社會議論，國民黨立委質疑監院「先行程序」調查台北市長蔣萬安之子蔣得立的交換生案，質疑監院是民進黨附隨組織。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，這是充滿政治語言也毫無證據的指控。

立法院會昨天進行監察院人事同意權案記名投票表決，國民黨團、民眾黨團對監委被提名人投下不同意票，包括監察院長被提名人陳永興等27位監委被提名人，未獲超過全體立委1/2同意票，依法不得同意為第7屆監察委員。

莊瑞雄上午在立法院的黨團輿情回應記者會表示，監察院依法本來對於行政部門官員可以提出彈劾、糾舉，現在因為沒有監察委員，所以完全就停擺，衝擊更大的是人民陳情案件，因為沒有監委，沒有任何一件有辦法處理，非常的可惜。

對於在野黨質疑監察院已成為執政黨的附隨組織，莊瑞雄表示，在野黨的指控充滿政治性的語言，如果說監察院是全院對付一個人，現在沒有一位監察委員，無法行使監察權，如何來說全院、全黨去對一個人呢，這是毫無證據的指控。

莊瑞雄說，任何社會重大矚目案件，且涉及機關之間是否權力有所濫用，或是到底是否符合法制，監察院本來就應依法來做監督。監察權的行使，對於證據的調查跟收集，本來都有一些前置作業。

莊瑞雄表示，監察院現在完全是沒有牙齒的一隻紙老虎，所以說誰會受到監察院全院打1人，這個指控是太過嚴厲也缺乏證據。

監院 證據 執政黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

監委人事29日記名投票 藍喊嚴審、綠籲逐一把關

監院續空…27監委人選 藍白聯手全封殺

監委被提名27人全遭封殺 國民黨開砲：社會不滿監院功能喪失

監院人事在野全封殺…民進黨團：請告訴人民 監委續缺陳情案誰決定？

相關新聞

測營養午餐鹹度被黃偉哲酸 蔣萬安反擊：樂見黃跟進政策

台北市金華國中營養午餐風波延燒，市長蔣萬安昨視察，並拿「鹹度儀」測試午餐鹹度；台南市長黃偉哲隨後Threads分享台南作法，酸「我們忙的是營養午餐態度，不是鹹度也不是甜度」。蔣反酸「非常樂見黃偉哲市長，經過一段猶豫之後願意跟進。」

吳乃仁還款協商無果 許宇甄批拖延荒謬：破局即刻重啟管收

台糖前董事長吳乃仁積欠台糖1.8億元，僅償還750萬元即獲撤回管收，後續還款協商未果。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，吳乃仁以「300年才能還清」為由拖延極為荒謬，國民黨團絕無法接受，嚴正要求經濟部與台糖切勿放水，若協商破局應立即重啟管收。

韓國瑜提醒國民黨「有箭無弓」 徐巧芯：媒體不對等 8問沈伯洋甘蔗題

國民黨昨天舉辦立法實務研討會，據轉述，立法院長韓國瑜致詞時提到，國民黨團現在是「有箭沒有弓」，媒體資源嚴重不足、容錯率也很低。國民黨立委徐巧芯今天表示，昨天媒體一連問了民進黨台北市長參選人沈伯洋8題甘蔗相關問題，可見韓國瑜說得沒錯，雙方資源確實不對等，「有箭沒有弓」，正是國民黨現在面臨的困境。

【重磅快評】民進黨的「中華民國台灣」 二戰時是誰的盟友？

對於美國總統川普在川習會期間以飛虎隊作為二戰時「中美同盟」的例證，多位賴政府官員包括陸委會副主委沈有忠、外交部次長吳志中等駁斥不符歷史事實。中華民國和美國在二戰並肩作戰的歷史當然不容改變，但若回到民進黨現在的史觀，川普的說法不但不能說是錯的，甚至可以說，依照民進黨的主張，二戰時的台灣，不但不是美國的盟友，甚至是敵人。

藍營嗆監院全院對一人 民進黨團酸：對無牙假老虎太嚴厲

立法院昨行使監察院正副院長及監察委員人事同意權，27位監委被提名人全遭封殺，藍營指控監察院是「全院打一人」、「追殺政敵工具」，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄回應，這是毫無證據的指控，並稱監察院現在來看是沒有牙齒的一隻假老虎，認為這樣的指控太嚴厲。

蔣萬安赴金華國中測鹹度遭質疑 藍議員嗆簡舒培、沈伯洋：無知

金華國中先前有家長反應孩童吃玩營養午餐身體不適，引起討論。台北市長蔣萬安昨天到學校視察相關流程，並親手使用鹹度檢測儀，卻遭民進黨議員簡舒培酸，「以為台北市民的智商只有三顆小藍莓。」台北市長參選人沈伯洋也稱目的難以揣測。不過藍議員指出，這僅是流程一環，這樣酸只會讓家長、老師覺得無知。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。